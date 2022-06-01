Світ дорослих провалив цей день — Дар’я Герасимчук про День захисту прав дитини під час війни

Сьогодні, 1 червня, світ відзначає День захисту прав дітей. Та цьогоріч він проходить в Україні в недитячих реаліях.

Радниця — уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла у своєму відеозверненні про порушення прав дітей під час війни, а також про кроки держави задля посилення захисту малечі.

Сумна статистика війни

Світ дорослих провалив цей день щодо українських дітей, бо всі їхні права порушено війною, що триває. Ми маємо врятувати та забезпечити добробут кожної дитини. Без дітей у нас немає майбутнього, — зазначила Герасимчук.

Вона навела невтішну статистику втрат серед українських малят за час кривавої війни, розв’язаної Росією.

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Починаючи з 24 лютого, рашисти вбили щонайменше 250 дітей. Ще 240 росіяни вбили у період з 2014 року.

дітей. Ще росіяни вбили у період з 2014 року. Станом на кінець травня загалом 1910 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 180 з них зруйновано повністю.

закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. з них зруйновано повністю. Кожен з 7,5 млн українських малюків навіть якщо не має тілесних ушкоджень, стикається з порушенням своїх прав: на особисте життя, на захист від фізичного та психологічного насилля, на відпочинок та дозвілля, освіту та родину тощо.

українських малюків навіть якщо не має тілесних ушкоджень, стикається з порушенням своїх прав: на особисте життя, на захист від фізичного та психологічного насилля, на відпочинок та дозвілля, освіту та родину тощо. За даними UNICEF, повномасштабна війна в Україні призвела до того, що 5,2 млн дітей потребують гуманітарної допомоги.

Що робить Україна для захисту прав дітей

За словами радниці з прав дитини, Україна вже почала реанімувати та цифровізувати процедуру національного усиновлення, опіки та інших сімейних форм виховання під час війни за допомогою порталу Дія.

Онлайн-формат освіти дає змогу кожній дитині навіть під час війни продовжувати навчатись. Учителів забезпечують за потреби ноутбуками, а дітей — необхідними девайсами.

Україна розпочала трансформацію медичного підходу до питання визначення порушень та особливостей розвитку, організації та надання реабілітаційних послуг, впровадивши Національний класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я.

Крім того, зараз в Україні фінансову допомогу можуть отримати не тільки родини, які були змушені переїхати через війну, а й діти, які виїхали з місця бойових дій без супроводу батьків.

Вибудовується нова система захисту прав дітей. Складно, але можливо.

— Кожна українська дитина має зростати в сім’ї. Жодна українська дитина не має залишитись безправною, — наголосила Герасимчук.

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