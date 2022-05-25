Державна допомога при народженні дитини — яка сума та як подати заяву

Якщо ти нещодавно народила і хочеш отримати матеріальну допомогу від держави, ми розповімо тобі, як подати заяву на виплати допомоги при народженні дитини.

Яка сума матеріальної допомоги на дитину

В Україні передбачена державна грошова допомога у сумі 41 280 грн. Її надають у такий спосіб:

10 320 грн можна отримати одноразово, першою виплатою;

залишок буде виплачуватись протягом 36 місяців, по 860 грн щомісяця.

Оформити виплати на дитину можна на одного з батьків чи опікунів, з якими вона проживає.

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Оформити допомогу можна протягом 12 місяців з дати народження дитини.

Як подати заяву онлайн на виплати допомоги при народженні

Зареєструйся чи авторизуйся на порталі електронних послуг Міністерства соціальної політики за цим посиланням. Заповни онлайн-заяву та наклади електронний підпис. Ретельно перевір усі дані.

Заповнена заява буде надіслана автоматично до органів соціального захисту.

Виплати на дитину будуть призначені не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органами соціального захисту в разі правильного заповнення.

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