Державна допомога при народженні дитини — яка сума та як подати заяву

Якщо ти нещодавно народила і хочеш отримати матеріальну допомогу від держави, ми розповімо тобі, як подати заяву на виплати допомоги при народженні дитини.
В Україні передбачена державна грошова допомога у сумі 41 280 грн. Її надають у такий спосіб:
Оформити виплати на дитину можна на одного з батьків чи опікунів, з якими вона проживає.
Оформити допомогу можна протягом 12 місяців з дати народження дитини.
Заповнена заява буде надіслана автоматично до органів соціального захисту.
Виплати на дитину будуть призначені не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органами соціального захисту в разі правильного заповнення.
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