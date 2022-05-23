Всіх підтримали, лише про себе забули! П’ять порад батькам під час війни

Під час війни ми потребуємо ще більшої підтримки. Наші діти, батьки, родичі та друзі діляться своїми співпереживаннями, страхом. Якщо ти підтримуєш усіх, але забуваєш про себе, ми підготували поради для батьків під час війни.

Ці та інші корисні поради можна знайти в посібнику Як підтримати наших дітей у зіткненні з викликами війни від Центру здоров’я та розвитку Коло сім’ї.

Як потурбуватися про себе: поради для батьків

Будь добрим(-ою) до себе. Вчися бути собі другом — люблячим, розуміючим, турботливим. Слухай та відповідай на свої потреби без відчуття провини та егоїзму.

Ми всі люди, і нам властиві почуття дратівливості, емоційного виснаження, злості, які можуть провокувати нас на негатив до рідних. Якщо війна виснажила твої психічні ресурси і ти відчуваєш, що втрачаєш контроль, згадай про себе.

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“Дивись на зорі” і пам’ятай про найголовніше. Війна навчає швидко адаптуватись до нового. Навіть в інших умовах пам’ятай про незмінні цінності, заради яких ми живемо.

Вони наче зорі на нічному небі, які ми вміємо “читати” і йти за дорогою у потрібному напрямку. Уяви, що твій шлях — це зорі, за якими ти маєш іти далі. Ними можуть бути твої діти, рідні, краса, творчість, праця тощо.

Організовуй кожен день мудро і гнучко. Це важливо, щоб не витрачати енергію на другорядні речі та не робити зайвої роботи.

Балансуй найважливіше — батьківство, власні потреби, ролі в житті з-поміж не менш важливих, ніж гортання стрічки в соціальних мережах, нескінченний перегляд новин.

Поповнюй ресурси. Ми — не вічний двигун. Нам потрібно відновлювати свої сили. Згадай про активності, які допомагають тобі зцілитись та наповнитись.

Почни з найпростішого, але важливого: сон, здорове харчування, свіже повітря, спорт та час із друзями. Цей перелік має бути доповнений тим, що дає тобі сил. Це може бути читання, волонтерство, творчість, молитви та інше.

Плекай та черпай з добрих стосунків. Подружні, родинні, дружні та народні стосунки живлять нас. Створюй доброту в них, взаємопідтримку та турботу.

В такому колі можна ділитися тим, що хвилює, отримувати підтримку, говорити про власні потреби. Об’єднання робить нас сильнішими морально та фізично.

Раніше ми розповідали, як вберегти родину на відстані.