Я боюсь за нашу сім’ю: як вберегти почуття, якщо вимушені бути у розлуці

Війна, що так неочікувано постукала до дверей, залишила мільйони сердець на відстані одне від одного. Хтось був змушений вивезти сім’ю до безпечного місця та повернутися до місць активних дій на оборону. Хтось — не зміг повернутися до України з-за кордону.

Але як ми почуваємося у розлуці?

Ми уже розповідали, що впливає на наші почуття під час війни та чому кохання руйнується у воєнних реаліях. Саме почуття постійної тривоги та напруження деструктивно впливає на наше кохання.

А як вберегти почуття та сім’ю у розлуці?

Кохання у час війни дає відчуття стабільності та хоча б мінімального контролю над ситуацією. Але кохання й саме потребує підтримки, особливо у період вимушеної розлуки з коханою людиною. Тож радимо скористатися наступними порадами.

Використовуйте у спілкуванні свої, зрозумілі тільки вашій парі, “спеціальні” кодові слова.

Ласкаві прізвиська здатні підтримати й нагадати найтепліші моменти спільного життя.

Створіть ритуал дзвінків або листування у месенджерах.

Розповідайте одне одному про все, що відбулося протягом дня, подробиці щоденних справ, успіхи й досягнення дитини. Добре, якщо є можливість зробити такі дзвінки регулярними. Бажано щодня в один і той самий час.

Говоріть і пишіть про свої почуття.

Навіть якщо немає можливості розмов або детального листування, надсилайте символічні смайлики або романтичні наліпки, які можуть миттєво нагадати партнеру про ваше кохання.

Слухайте партнера.

Пам’ятайте, що вам обом зараз нелегко, ви обоє можете бути стривоженими або роздратованими. Спробуйте спокійно реагувати, якщо почуєте емоційні сплески.

Читати на тему Сварки під час війни. Як запобігти конфліктам із найріднішими Вчимо запобігати конфліктам та піклуватися про емоційну стабільність під час війни.

Показуйте, що помічаєте зусилля партнера.

Зробіть віртуальне побачення з чашкою кави або найпростішу, але спільну вечерю по різні боки екрану.

Підтримати почуття допомагають дрібнички (невеличкі прикраси, брелоки), подаровані коханими.

Спогади про моменти, коли і як були зроблені ці подарунки, нагадують і про почуття, які вас об’єднують. А в ситуації тривоги ці дрібнички можуть допомогти “заземлитися”, заспокоїтися.

Якщо дружина з дітьми перебувають у безпечному місці, гарним нагадуванням про мирне життя для чоловіка/батька можуть стати фото дітей у їхніх щоденних справах.

Діліться мріями про спільні справи після перемоги.

Сприймайте вимушену розлуку як привід посумувати одне за одним. Головне — це довіра між партнерами, віра в почуття.

А як діяти, якщо сварки відбуваються дедалі частіше через бурхливість емоцій? Читай у матеріалі, як поводитися з рідними у стресових ситуаціях.