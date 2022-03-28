Я боюсь за нашу сім’ю: як вберегти почуття, якщо вимушені бути у розлуці

Війна, що так неочікувано постукала до дверей, залишила мільйони сердець на відстані одне від одного. Хтось був змушений вивезти сім’ю до безпечного місця та повернутися до місць активних дій на оборону. Хтось — не зміг повернутися до України з-за кордону.
Ми уже розповідали, що впливає на наші почуття під час війни та чому кохання руйнується у воєнних реаліях. Саме почуття постійної тривоги та напруження деструктивно впливає на наше кохання.
Кохання у час війни дає відчуття стабільності та хоча б мінімального контролю над ситуацією. Але кохання й саме потребує підтримки, особливо у період вимушеної розлуки з коханою людиною. Тож радимо скористатися наступними порадами.
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Ласкаві прізвиська здатні підтримати й нагадати найтепліші моменти спільного життя.
Розповідайте одне одному про все, що відбулося протягом дня, подробиці щоденних справ, успіхи й досягнення дитини. Добре, якщо є можливість зробити такі дзвінки регулярними. Бажано щодня в один і той самий час.
Навіть якщо немає можливості розмов або детального листування, надсилайте символічні смайлики або романтичні наліпки, які можуть миттєво нагадати партнеру про ваше кохання.
Пам’ятайте, що вам обом зараз нелегко, ви обоє можете бути стривоженими або роздратованими. Спробуйте спокійно реагувати, якщо почуєте емоційні сплески.
Спогади про моменти, коли і як були зроблені ці подарунки, нагадують і про почуття, які вас об’єднують. А в ситуації тривоги ці дрібнички можуть допомогти “заземлитися”, заспокоїтися.
А як діяти, якщо сварки відбуваються дедалі частіше через бурхливість емоцій? Читай у матеріалі, як поводитися з рідними у стресових ситуаціях.