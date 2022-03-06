Роби кроки для зближення. Як поводитися з рідними в стресовій ситуації

Під час стресу та надзвичайних ситуацій люди починають сильно нервувати. Замість того, щоб згуртуватися всередині сім’ї, вони навпаки сваряться, кричать одне на одного і виплескують усі емоції.

Психологиня Елена Архіпова розповіла, як поводитися з сім’єю у таких ситуаціях.

Психіка в потрясінні, вона перебуває у напрузі, зростає агресія проти ворога, і куди вийти з цієї агресії — незрозуміло.

За словами психологині, ось цей рівень агресії і починає виплескуватися на найближчих. І звичайно, вони у відповідь починають огризатися.

Також діти не розуміють, як витримати цей період. Вони починають плакати й панікувати, і скільки б ви їх не заспокоювали, продовжують це робити.

Що робити у такій ситуації

По-перше, треба зрозуміти, що агресія з’явилася внаслідок стресу. Ніхто з ваших близьких у цьому не винний. І коли тобі захочеться різко відповісти — згадай, що це стрес.

Психологиня каже, що наступний крок — це зрозуміти, що це твої улюблені люди і вони тобі не вороги.

Третє — під час сильного стресу дуже можуть допомогти дотики та слова любові.

Пам’ятай, що в цей час не треба сваритися та віддалятися одне від одного. Ми навпаки маємо зближуватися.

Обіймайте своїх дітей, говоріть їм слова любові, цілуйте.

Також обіймай свою чоловіка/дружину, батьків, роби щось для зближення.

Нашої допомоги у цій ситуації потребують бабусі й дідусі. Не треба на них кричати, якщо вони занадто хвилюються чи бояться. Раніше ми розповідали, як допомогти літнім людям під час війни.