Роби кроки для зближення. Як поводитися з рідними в стресовій ситуації

Під час стресу та надзвичайних ситуацій люди починають сильно нервувати. Замість того, щоб згуртуватися всередині сім’ї, вони навпаки сваряться, кричать одне на одного і виплескують усі емоції.
Психологиня Елена Архіпова розповіла, як поводитися з сім’єю у таких ситуаціях.
Психіка в потрясінні, вона перебуває у напрузі, зростає агресія проти ворога, і куди вийти з цієї агресії — незрозуміло.
Психіка в потрясінні, вона перебуває у напрузі, зростає агресія проти ворога, і куди вийти з цієї агресії — незрозуміло.
За словами психологині, ось цей рівень агресії і починає виплескуватися на найближчих. І звичайно, вони у відповідь починають огризатися.
Також діти не розуміють, як витримати цей період. Вони починають плакати й панікувати, і скільки б ви їх не заспокоювали, продовжують це робити.
По-перше, треба зрозуміти, що агресія з’явилася внаслідок стресу. Ніхто з ваших близьких у цьому не винний. І коли тобі захочеться різко відповісти — згадай, що це стрес.
Психологиня каже, що наступний крок — це зрозуміти, що це твої улюблені люди і вони тобі не вороги.
Третє — під час сильного стресу дуже можуть допомогти дотики та слова любові.
Третє — під час сильного стресу дуже можуть допомогти дотики та слова любові.
Пам’ятай, що в цей час не треба сваритися та віддалятися одне від одного. Ми навпаки маємо зближуватися.
Обіймайте своїх дітей, говоріть їм слова любові, цілуйте.
Обіймайте своїх дітей, говоріть їм слова любові, цілуйте.
Також обіймай свою чоловіка/дружину, батьків, роби щось для зближення.
Нашої допомоги у цій ситуації потребують бабусі й дідусі. Не треба на них кричати, якщо вони занадто хвилюються чи бояться. Раніше ми розповідали, як допомогти літнім людям під час війни.