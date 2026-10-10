Стиль життя

Чому не можна дарувати годинник: прикмети та реальність

Леся Манзюк, редакторка сайту 10 Жовтня 2026, 17:00 3 хв.
Чому не можна дарувати годинник: причини міфу та яка реальність
Фото Unsplash

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