Чому не можна дарувати годинник: прикмети та реальність

Існують предмети, які не рекомендується дарувати на день народження. До таких предметів відносяться ножі, свічки, дзеркала, а також годинники.

Читай, чому люди вірять, що не варто дарувати годинник коханій людині, та що робити, коли тобі подарували годинник — у матеріалі.

Вибір кожного вірити чи не вірити в забобони. Одні кажуть — я вірю і виконую приписи. Другі — не вірю, але краще поберегтися, адже є вибір. Треті — не вірю, якщо щось і сталось, то це випадково, а ніяк через те, що порушено неписані правила.

Чому не можна дарувати годинник на день народження

За прикметами, не можна дарувати годинник на день народження, тому що це може привести до розлучення між дарувальником та обдарованим. Також вважається, що коли подарований годинник зупиниться, стосунки між людьми, які кохають одне одного, можуть припинитися в той момент.

Також предки вважали, що, даруючи годинник, ви відмірюєте час життя людини або спілкування з ним. Прийшли ці повір’я ще з часів, коли люди вірили у магію і боялися її.

Перша прикмета прийшла з Китаю. Річ у тому, що ієрогліф, який означає годинник дуже схожий на той, яким зображують смерть. Тому й існує переконання, що годинник відраховує час до закінчення земного життя.

Що буде якщо подарувати годинник: прикмети

В Японії годинник асоціюється з безповоротно втраченим часом і швидким наближенням старості. Саме тому точні механізми не прижилися там як подарунок через те, що нагадують вік обдаровуваного.

У Європі вважали, що разом з годинником дарувальник віддає іншій людині частину свого часу. Слов’янські народи вірили, що годинник в подарунок принесе біди й печалі.

Насправді подарований годинник навряд чи може принести якісь неприємності, а тим більше біди в будинок. Але якщо вже вирішено уникнути того, що пророкують, то слід знати й прикмети як діяти якщо вже тобі презентували годинник.

Що робити коли тобі подарували годинник

Щоб вже зовсім точно не накликати на себе і свій будинок неприємностей, перш ніж погодитися отримати годинник в подарунок і почати користуватися ним, потрібно запропонувати дарувальнику символічну плату за нього. Вважається, що цей спосіб дозволяє повністю обійти прикмети, які забороняють дарувати й приймати годинник в дар.

Інший спосіб обійти повір’я — прийняти цей подарунок не як прилад для вимірювання часу, а як елемент декору для дизайну інтер’єру. Саме так прилад і використовують.

І тепер подарунок можна використовувати де завгодно:

кухні;

у вітальні;

у спальні;

у передпокої.

Вірити чи не вірити — тобі вибирати, але, як на мене, не може хороша і потрібна річ, подарована з любов’ю та повагою, приносити біду. Головне надіятись на краще і бути на позитиві.

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