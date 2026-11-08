Стиль життя

Без паніки: що робити, якщо розбився термометр

Анна Голішевська, редакторка сайту 08 Листопада 2026, 15:30 2 хв.
що робити якщо розбився термометр
Фото Pexels

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