Без паніки: що робити, якщо розбився термометр

Рідкий метал, що розлітається на маленькі кульки, коли термометр розбивається — не що інше, як ртуть. Ці кульки потрапляють у найменші щілини: у паркет, під плінтусами, і навіть на підвіконня.

Їх дуже важко зібрати, і разом з цим вони становлять велику небезпеку для здоров’я. Що робити, якщо розбився термометр — читай у матеріалі.

Помилки під час збирання ртуті

У багатьох сім’ях кульки ртуті пилососять. Але цього категорично не можна робити. Вони погано збираються таким методом, адже мають значну вагу.

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Також цими елементами можна заразити пилосос. Тож коли після збирання ртуті ти пилососитимеш квартиру, то знову заражатимеш територію.

Крім того, не можна підмітати ртуть віником. Маленькі гілочки на ньому можуть легко забити кульки у щілини. Мокрим рушником збирати речовину теж не рекомендовано, адже ртуть пристане до ганчірки і пошириться по всій підлозі.

Що робити, якщо розбився термометр

Насамперед провітри приміщення. Для цього відчини всі двері й вікна, а мешканцям краще вийти надвір. Під час збирання ртуті двері в інші кімнати мають бути зачинені. Одягни на ноги бахіли, а на руки — рукавички. Також фахівці рекомендують одягати медичну маску. Візьми паперові рушники або скотч та збери кульки на папір. Також це можна робити пензликом. Якщо кульки закотилися під плінтус, потрібно позбирати їх скотчем. Усі дивани в будинку при цьому потрібно відсунути та позбирати ртуть у всіх місцях. Якщо ртуть зібралася в погано освітленому місці, присвіти ліхтариком. Після того як збереш усі кульки, поклади їх у склянку з водою. Якщо вдома є марганцівка, додай її, щоб ртуть не випаровувалась. Підлогу після цього потрібно вимити із хлоркою. Розведи пляшку речовини на відро води. Провітри квартиру.

Куди можна здати ртуть

Якщо хочеш здати ртуть на утилізацію, дзвони до місцевого ДСНС, або за телефоном 101.

Якщо живеш у Києві, подзвони на номер 430-37-13 (Комунальна аварійно-рятувальна служба). Також краще заміни ртутний термометр на електронний чи безртутний, щоб такі ситуації більше не траплялися.

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