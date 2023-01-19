Без паніки: що робити, якщо розбився термометр

Рідкий метал, що розлітається на маленькі кульки, коли термометр розбивається — не що інше, як ртуть. Ці кульки потрапляють у найменші щілини: у паркет, під плінтусами, і навіть на підвіконня.
Їх дуже важко зібрати, і разом з цим вони становлять велику небезпеку для здоров’я. Що робити, якщо розбився термометр — читай у матеріалі.
У багатьох сім’ях кульки ртуті пилососять. Але цього категорично не можна робити. Вони погано збираються таким методом, адже мають значну вагу.
Також цими елементами можна заразити пилосос. Тож коли після збирання ртуті ти пилососитимеш квартиру, то знову заражатимеш територію.
Також цими елементами можна заразити пилосос. Тож коли після збирання ртуті ти пилососитимеш квартиру, то знову заражатимеш територію.
Крім того, не можна підмітати ртуть віником. Маленькі гілочки на ньому можуть легко забити кульки у щілини. Мокрим рушником збирати речовину теж не рекомендовано, адже ртуть пристане до ганчірки і пошириться по всій підлозі.
Якщо хочеш здати ртуть на утилізацію, дзвони до місцевого ДСНС, або за телефоном 101.
Якщо живеш у Києві, подзвони на номер 430-37-13 (Комунальна аварійно-рятувальна служба). Також краще заміни ртутний термометр на електронний чи безртутний, щоб такі ситуації більше не траплялися.
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