Термобілизна, ковдра та грілка: як зігрітися без опалення

Чимало експертів говорили про те, що зима буде складною, ще влітку. Тоді багато хто не здогадувався, наскільки нелегко буде обходитися без світла, інтернету, води, тепла та зв’язку.

І якщо в робочий час можна поїхати попрацювати в кафе чи коворкінг, то як зігрітися і не захворіти, коли вдома — льодовиковий період?

Як зігрітися без опалення — читай у матеріалі.

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Як зігрітися без опалення: діставай килим

Якщо ти замерзаєш у ліжку, можна повісити на стіну теплий килим. Він допоможе утеплити приміщення. Якщо у тебе їх кілька, то стели ще й на підлогу.

Якщо в квартирі багато кімнат і людей, найкраще бути усім в одній частині будинку. Так набагато тепліше пережити цю зиму.

Завжди закривай двері та стеж за тим, щоб інші мешканці не створювали протяг.

Як зігрітися без опалення: запасайся свічками та спиртівками

Після того, як житлову площу утеплено, потрібно зайнятися пошуком джерела тепла. Для цього візьми багато великих свічок та розклади їх по всій кімнаті.

Це спосіб не зовсім дешевий, адже свічки потрібно швидко міняти на нові.

Зате з ними завжди буде тепло і світло. Якщо є можливість запастися туристичними спиртівками, то візьми їх побільше. Рідкий або сухий спирт можна підпалювати у старому посуді.

Тільки є одне але — іноді потрібно провітрювати квартиру, щоб було достатньо кисню.

Як зігрітися без опалення: запасайся ковдрами

Поки у багатьох магазинах є знижки на Чорну п’ятницю, вибери кілька теплих ковдр. Вони точно не будуть зайвими.

Багато туристів знають, що за деякими параметрами ковдра виграє спальнику. Адже якісні ковдри набагато тепліші за них.

Спальник у квартирних умовах не потрібен. Якщо є ліжко, яке робить прошарок між тобою та землею, візьми кілька ковдр, закутайся та грійся.

Як зігрітися без опалення: допоможе хімічна грілка та газовий пальник

Прекрасні та незамінні помічники цієї зими — це грілки та газові пальники.

На них можна готувати їжу, підігрівати чай або кип’ятити воду для прийому ліків від застуди.

На пальниках можна гріти воду та заливати її у грілки чи порожні пляшки. Так ти зможеш брати їх і грітися у ліжку.

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Як зігрітися без опалення: запасайся теплим одягом

Цієї зими не варто думати тільки про те, щоб одяг був стильним.

У сильні морози більшості буде байдуже, якої марки в тебе куртка чи джинси.

Склади список теплих речей, які потрібно купити на холодні зимові дні.

Наприклад:

колготки чи підштанники;

теплі шкарпетки;

зручне домашнє взуття;

уггі чи інші зимові чоботи;

термобілизна;

теплий спортивний костюм із капюшоном;

кілька шапок та шарфів;

пуховик із капюшоном;

вовняні кофти.

Як зігрітися без опалення: утепли дверні щілини та вікна

До того, як майже у всіх квартирах почали ставити пластикові вікна, щоосені українці утеплювали вікна різними способами: від скотчу до ватяних клубочків.

Через віконні та дверні щілини насправді проходить досить багато тепла.

Перевір, чи не пропускають вони тепло у тебе вдома. Якщо проблема все ж таки є, утепли їх за допомогою скотчу або герметика.

Раніше ми розповідали як підготуватися до зими 2022–2023.

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