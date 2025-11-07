Як зігрітися вночі без центрального опалення: 6 простих способів

З падінням температури й наближенням зими багатьом стає складно зберігати тепло вночі, особливо якщо не можна покладатися на центральне опалення. Є кілька простих і водночас ефективних способів залишатися затишними, не витрачаючи цілий статок на рахунки за опалення.

Жінка на ім’я Кет, яка регулярно ділиться порадами щодо економії грошей у TikTok, яку цитує видання dailyexpress розповіла про шість методів, які допомагають їй зігрітися вночі в холодні періоди.

Тепла постільна білизна та простирадла

Кет радить переходити на фланелеві простирадла та флісову постільну білизну. Ці матеріали значно краще утримують тепло, ніж бавовняні або лляні варіанти, і роблять ліжко теплішим відразу після того, як ви лягаєте.

Електрична або обтяжена ковдра

Для додаткового тепла можна використовувати електричні або обтяжені ковдри. Вони дозволяють обігріти ліжко без підключення до центрального опалення та економлять електроенергію.

Товста ковдра відповідного рівня тепла

Кет радить обирати ковдру з показником теплового опору , який відповідає сезону.

Наприклад, для зими підходять ковдри 12–15 tog, а для кімнат із постійною температурою 18–21°C можна обійтися 10,5 tog. Для холодніших приміщень або тих, хто відчуває холод сильніше, оптимальною буде 13,5 tog.

Флісова або вовняна піжама

Не менше значення має тепла піжама. Фліс або вовна допомагають утримати тепло тіла, а теплі шкарпетки — особливо для ніг, через які часто йде багато тепла.

Пляшка з гарячою водою

Недорогий і простий спосіб зігрітися — пляшка з гарячою водою.

Важливо використовувати її безпечно: змішувати гарячу й холодну воду та замінювати пляшку кожні 2–3 роки, щоб уникнути протікань або розривів.

Килим або килимок у кімнаті

Додавання килима в спальню допомагає зберегти тепло, адже він функціонує як ізолятор, утримуючи повітря в своїх волокнах і перешкоджаючи витоку тепла через підлогу. Добре підкладений килим робить підлогу теплішою під ногами й запобігає протягам.

Завдяки цим простим методам можна значно підвищити комфорт у спальній кімнаті в холодні ночі й уникнути зайвих витрат на опалення.

