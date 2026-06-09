Поблизу кордону з Румунією прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка

Під час виконання завдань із охорони державного кордону український прикордонний наряд виявив тіло невідомого чоловіка у важкодоступному районі Карпат.

Як повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, страшну знахідку зафіксували під час планового патрулювання гірської ділянки українсько-румунського кордону.

На українсько-румyнському кордон виявлено тіло людини — подробиці

Тіло загиблого знаходилося у гущавині лісистої та скелястої місцевості на відстані приблизно 3,5 кілометра від лінії державного кордону.

Через складний рельєф та відсутність облаштованих шляхів прикордонники невідкладно викликали на місце події рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій для допомоги в евакуації, а також оперативно-слідчу групу Національної поліції України.

Наразі правоохоронні органи проводять комплексні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи загиблого чоловіка, з’ясування його точного віку, походження та детальних обставин, які призвели до смерті у високогір’ї.

Експерти мають встановити, чи стала причиною трагедії раптова зміна погодних умов і переохолодження, чи чоловік загинув унаслідок падіння зі скелі.

У зв’язку з цим інцидентом Державна прикордонна служба України вкотре виступила із застереженням до громадян, закликавши їх не наражати своє життя на смертельну небезпеку.

Фото: ДПСУ.

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