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Поблизу кордону з Румунією прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 09 Червня 2026, 15:00 2 хв.
на кордоні з румунією виявлено тіло людини

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