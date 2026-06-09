Вблизи границы с Румынией пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины

При выполнении задач по охране государственной границы украинский пограничный наряд обнаружил тело неизвестного мужчины в труднодоступном районе Карпат.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, страшную находку зафиксировали во время планового патрулирования горного участка украинско-румынской границы.

На украинско-румынской границе обнаружено тело человека — подробности

Тело погибшего находилось в чаще лесистой и скалистой местности на расстоянии примерно 3,5 километра от линии государственной границы.

Из-за сложного рельефа и отсутствия обустроенных путей пограничники безотлагательно вызвали на место происшествия спасательные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для помощи в эвакуации, а также оперативно-следственную группу Национальной полиции Украины.

Правоохранительные органы проводят комплексные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности погибшего мужчины, выяснение его точного возраста, происхождения и детальных обстоятельств, которые привели к смерти в высокогорье.

Эксперты должны установить, стало ли причиной трагедии внезапное изменение погодных условий и переохлаждение, или погиб человек в результате падения со скалы.

В связи с этим инцидентом Государственная пограничная служба Украины в очередной раз выступила с оговоркой к гражданам, призвав их не подвергать свою жизнь смертельной опасности.

Фото: ГПСУ.

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