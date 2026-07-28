Парк Победы в Киеве: все о популярной зоне отдыха на левом берегу

Киев известен большим количеством зеленых зон, однако среди самых любимых мест для прогулок жителей и туристов особое место занимает парк Победы в Киеве.

Здесь соединились сосновый лес, живописные водоемы, исторические памятники и современные зоны для активного отдыха. Рассказываем, чем особенный парк, где он расположен и что стоит увидеть.

Парк Победы в Киеве: история создания

История парка Победы берет начало в 1965 году, когда на Левом берегу столицы открыли большой парк в честь победы во Второй мировой войне. Его площадь составляет более 82 гектаров, а основу территории составляет природный сосновый массив, который сохранили во время обустройства рекреационной зоны.

В 2003–2012 годах парк пережил масштабное обновление. Здесь реконструировали центральный вход, обустроили новые аллеи, установили два фонтана, укрепили берега озер, возвели декоративные металлические мостики и привели в порядок главный мемориал. Архитектурный проект реконструкции возглавил заслуженный архитектор Украины Константин Черний.

Кстати, именно с главным мемориалом связан интересный исторический факт: Курган Бессмертия насыпали с земли, специально привезенной из военных захоронений Украины и других стран Европы. Кроме исторической составляющей обновленный парк привлекает уникальными локациями и развлечениями.

На территории работает один из самых известных столичных крытых катков — Льдинка, а смотровое колесо открывает панорамный вид на часть левобережного Киева.

Также во время прогулки здесь можно увидеть самые маленькие солнечные часы столицы, установленные у главного входа, и ботаническую достопримечательность природы — редкую группу лесных буков.

Что посмотреть в парке Победы в Киеве

Сегодня парк Победы предлагает посетителям разнообразный отдых. На территории работают аттракционы для детей и взрослых, есть спортивные площадки, велодорожки, места для прогулок и крытый каток Льдинка.

Одной из самых известных локаций остается Курган Бессмертия, открытый в 1967 году. Его насыпали из земли, привезенной из воинских захоронений Украины и других европейских стран. В 2004 году мемориал реконструировали к 60-летию изгнания нацистских войск из Украины.

Кроме этого, там можно увидеть:

декоративное озеро с островком и ажурными мостиками;

колесо обозрения высотой около 30 метров;

памятник “Мать-вдова”;

композицию “Люди Победы”;

памятник украинским пограничникам;

самые маленькие солнечные часы в столице;

ботанический памятник природы — группу деревьев бука лесного.

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Парк Победы в Киеве: как доехать

Тем, кто планирует посетить эту локацию в столице, стоит знать, что он расположен в Днепровском районе.

А точнее парк Победы находится по адресу: проспект Воскресенский (бывший проспект Генерала Ватутина), рядом с улицей Генерала Жмаченко и станцией метро Дарница.

Удобнее всего туда добраться можно:

метро до станции Дарница, после чего пройти пешком примерно 5–7 минут;

метро до станции Левобережная, откуда также можно дойти пешком;

автобусами и маршрутками №44, 46, 222, 504, 511;

троллейбусами до остановки Парк Победа.

Если вводить в навигаторе запрос парк Победы в Киеве на карте, система проложит маршрут к центральному входу возле станции метро Дарница.



Благодаря выгодному расположению парк легко найти как общественным транспортом, так и автомобилем.

Парк Победы уже много лет остается одним из самых популярных мест отдыха столицы. Здесь можно совместить неспешные прогулки среди природы, знакомство с историческими памятниками и активный досуг, поэтому эта локация одинаково интересна как туристам, так и самим киевлянам.

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