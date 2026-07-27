Дендропарк Александрия в Белой Церкви: чем удивляет самый большой парк Украины

Это крупнейший ландшафтный парк Украины, раскинувшийся на впечатляющих 400 гектарах вдоль реки Рось.

О его главных особенностях и романтической истории создания — в материале Вікон.

Дендропарк Александрия в Белой Церкви: адрес и как доехать

Дендропарк Александрия ищи по адресу: Киевская область, город Белая Церковь, Александрийский бульвар. Парк занимает западную часть города, а центральный вход с колоннадой виден сразу при въезде в Белую Церковь со стороны Киева.

Добраться сюда из Киева проще простого: маршрутки от станций метро Теремки или Демеевская ходят каждые 15 минут, а также всегда можно доехать электричкой.

Входной билет обойдется взрослым в 50 гривен, а детям и школьникам — в 25. При желании можно взять отличную экскурсию с гидом: ориентировочно 150 гривен для взрослых и 75 — для детей.

Кто основал парк Александрия в Белой Церкви: история уникальной усадьбы

История этой красоты началась в конце восемнадцатого века как широкий романтический жест. Граф Ксаверий Браницкий подарил эти земли своей супруге Александре, а она решила превратить дикие склоны в парковый шедевр.

Заручившись поддержкой французского архитектора Мюффо и лучших мастеров Европы, она создала пространство в стиле английского пейзажного парка, где каньоны, пруды и архитектурные вкрапления мягко слились с местной природой.

Но дальнейшая судьба парка была не безоблачной. После пролетарской революции начала двадцатого века Браницкие уехали за границу, парк остался без ухода, а дворец, скульптуры и изящные беседки начали разрушаться.

Самый страшный удар Александрия пережила во время Второй мировой войны: тогда оккупанты вырубили сотни ценных вековых деревьев, а большая часть архитектуры превратилась в пепелище.

Но уже в 1946 году парк передали под опеку Академии наук. Учёные и реставраторы сделали невозможное: заново расчистили и восстановили систему прудов, распланировали утраченные аллеи, высадили редкие виды растений и буквально по кирпичику восстановили исторические памятники. И Александрия наконец вернула себе былое величие.

Парк Александрия: что посмотреть

Главная фишка Александрии — её дендрологический фонд, в котором насчитывается более 2500 видов, форм и сортов растений со всех уголков мира.

Сердцем парка считается Большая поляна площадью целых десять гектаров: здесь растут древние 300-летние дубы-великаны и экзотические деревья со всего мира.

Прогуливаясь по аллеям, можно встретить настоящие ботанические сокровища: реликтовое дерево гинкго билоба (его называют живым ровесником динозавров), североамериканский красный дуб и уникальное тюльпанное дерево — лириодендрон, которое в начале лета цветёт огромными цветами.

А хвойные деревья здесь насыщают воздух целебными фитонцидами, так что это ещё и отличная перезагрузка для головы и лёгких.

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