Будто маленький отпуск: исследователи объяснили, как лучше проводить выходные

Выходные дни, посвященные отдыху и расслаблению, позволяют людям чувствовать себя счастливее и меньше стрессовать перед рабочей неделей.

Отношение к выходным как к маленькому отпуску является правильным подходом, если вы хотите получать от жизни больше удовольствия и возвращаться к работе с меньшим сопротивлением.

К таким выводам пришли американские исследователи, пишет издание Your Tango.

Ленивые выходные делают людей более счастливыми: как это работает

Работающим участникам исследования дали специальную задачу: одна половина из них в пятницу должна была относиться к своим выходным как к небольшому отпуску, а вторая половина должна была провести выходные, как всегда — в делах и домашней работе.

После этого эксперимента первая половина участников по возвращению на работу имела более высокий уровень удовольствия от жизни и в целом положительное состояние.

По данным исследовательницы и эксперта по счастью Кэсси Холмс, уровень стресса перед понедельником уменьшился даже без дополнительного отпуска и дополнительных затрат, исключительно за счет изменения мышления.

То есть отношение к выходным как возможности отдохнуть и повышенное внимание к настоящему позволяет насладиться моментом вместо переживаний о будущем.

— Безусловно, по крайней мере, у некоторых людей существует убеждение, что им нужно делать что-то продуктивное ежесекундно, а в выходные, если они просто лежат в постели, легко почувствовать вину из-за этого. Однако исследования показали, что вместо того, чтобы размышлять о прошлом или отвлекаться на тревоги или фантазии о будущем, усиление внимания к настоящему моменту делает вас более настроенными на уже имеющиеся удовольствия, — говорится в материале.

Исследователи отмечают, что есть много причин, по которым можно быть недовольным своей жизнью, особенно, учитывая ситуацию в мире, но важно осознать, что пренебрегать своими потребностями не стоит.

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