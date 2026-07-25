Для тебя Психология

Будто маленький отпуск: исследователи объяснили, как лучше проводить выходные

Марина Слизовская 25 июля 2026, 19:00 2 мин.
Женщина, счастье, лето, отдых
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь