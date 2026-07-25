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День ангела Анны: дата, история и традиции в 2026 году по новому календарю

Диана Просяник, редактор сайта 25 июля 2026, 14:00 2 мин.
День ангела Анны
Фото Unsplash, Pixabay

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