День ангела Кристины-2026: даты, поздравления с праздником и интересные факты о характере именинницы

Отчаянная, волевая и самодостаточная, она проживает жизнь ярко, не размениваясь на рутину и мелочи. Когда празднует свой день ангела Кристина, все самое интересное об имениннице, а также веселые поздравления к празднику — в нашем материале.

Когда день ангела Кристины по новому церковному календарю 2026 года

По новому церковному календарю Кристина празднует свои именины 6 февраля, 19 февраля, 26 марта, 31 мая, 13 июня, 6 и 18 августа.

День ангела Кристины — кто ее святая покровительница

Покровительницей женщин по имени Кристина считают святую мученицу Кристину, которая жила в III веке в Тире. Ее отец, язычник Урван, заточил ее в башне, окружив роскошью и идолами.

Однако Кристина отвергла идолопоклонство и приняла христианство. Разбив статуи богов, она раздала драгоценности с них бедным.

Разгневанный отец подверг ее жестоким пыткам, но Кристина чудом выжила. Ее не смогли убить ни пламя, ни вода, ни дикие звери. После многих мучений и чудес ее пронзили копьями — и святая приняла мученическую смерть.

Значение имени Кристина

Имя Кристина имеет греческое происхождение и является европейским вариантом этого имени. К славянским народам оно пришло из Византии в период распространения христианства.

Сначала так называли преимущественно простолюдинок, среди дворян Кристин было не найти. Но со временем это имя облюбовали тысячи родителей, и сейчас оно — среди фаворитов.

Какая Кристина по характеру

Кристина — натура яркая, эмоциональная и цельная, с глубоким чувством собственного достоинства. Хотя внешне всегда выглядит сдержанной и спокойной, но за этим фасадом скрывается страстный и вспыльчивый характер. Она общительная, воспитанная и легко находит общий язык с людьми.

В числе положительных черт Кристины — тонкая наблюдательность, решительность, отличная способность к анализу и умение предвидеть события.

Она практичный человек, который тщательно обдумывает свои поступки, и даже друзей выбирает осмотрительно. Кристина строго придерживается моральных принципов, ценит семейные традиции и с уважением относится к родителям.

Случается, ее характер формирует воспитание, и тогда природные качества уходят в тень, и Кристина показывает себя застенчивой и неуверенной.

В отношениях с мужчинами эта девушка дает волю чувствам и, почувствовав настоящую любовь, отдает себя без остатка. Ее темпераментность привлекает мужчин, хотя иногда ей не хватает чисто женской мягкости.

Несмотря на это такая девушка не останется одинокой, хотя настоящая любовь может прийти к ней уже в зрелом возрасте. Кристина будет прекрасной мамой и хозяйкой, она удачно сочетает работу и семейную жизнь.

Душевные поздравления с днем ангела Кристины своими словами

Желаю тебе особенного дня в окружении любимых, и незабываемо прекрасных моментов! С днем ангела, Кристина!

***

Кристина, пусть твоя жизнь всегда будет наполнена доброй энергией, а мечты сбываются! С днем ангела тебя!

***

Кристина, поздравляю тебя с именинами! Пусть жизнь всегда приносит тебе только самое лучшее: здоровья, мира и много любви!

***

Поздравляю, Кристина! Желаю тебе продолжать сиять и достичь всего, о чем ты когда-либо мечтала!

***

С днем ангела, Кристина! Пусть твой праздник будет таким же особенным, как и радость, которую ты приносишь в нашу жизнь!

***

С днем ангела, Кристина! Пусть всегда тебя окружают люди, которые любят и восхищаются тобой!

***

Твое присутствие способно превратить обычный день в нечто исключительное. Будь невероятно счастлива и влюблена в жизнь, Кристиночка!

Также читай о церковном календаре на 2026 год.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!