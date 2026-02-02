Церковный календарь на март 2026 года: родительские субботы, Благовещение и другие значимые даты

Март 2026 в духовном календаре верующих отличается тем, что приходится на время Великого поста — периода внутреннего очищения перед Пасхой.
В этот месяц совершаются Родительские поминальные субботы, когда особенно молятся об умерших, а также празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы — великий двунадесятый праздник.
Полный календарь церковных праздников на март 2026 — в материале.
Главные церковные праздники в марте 2026 года
В течение всего марта 2026 продолжается Великий пост: он начинается 23 февраля и завершается 11 апреля. Соответственно, все самые важные праздники месяца приходятся на пост.
1 марта — Торжество Православия
Это великий праздник победы православной веры над еретическими помыслами, который приходится на первое воскресенье Великого поста.
Родительские субботы Великого поста
Традиционные дни поминовения усопших — 7, 14, 21 марта.
В эти дни в храме подают записки с именами умерших для поминовения на Литургии, участвуют в заупокойной Божественной литургии, молятся на панихиде. Существует традиция приносить коливо (кутью).
Дома также молятся о своих усопших родственниках. Читают Псалтирь или краткие заупокойные молитвы. Совершают добрые дела или подают милостыню в память об умерших.
15 марта — Крестопоклонное воскресенье
Воскресенье середины Великого поста, когда на богослужениях выносится Честной Крест для особого почитания.
25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы
Один из главных непереходящих двунадесятых праздников — Благовещение, когда Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении Христа.
26 марта — Собор архангела Гавриила
Этот праздник посвящён прославлению архангела Гавриила — небесного вестника. Его отмечают на следующий день после Благовещения, поскольку именно Гавриил принёс Деве Марии весть о рождении Сына.
Церковные праздники в марте 2025
- 1.03 (воскресенье) — преподобной мученицы Евдокии; первого воскресенья Великого поста — Торжества Православия.
- 2.03 (понедельник) — священномученика Феодота, епископа Киринейского.
- 3.03 (вторник) — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
- 4.03 (среда) — преподобного Герасима Иорданского.
- 5.03 (четверг) — мученика Конона.
- 6.03 (пятница) — сорока двух мучеников Аморийских.
- 7.03 (суббота) — священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других; поминальной субботы Великого поста.
- 8.03 (воскресенье) — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского; воскресенья Великого поста.
- 9.03 (понедельник) — сорока мучеников Севастийских.
- 10.03 (вторник) — мучеников Кондрата, Киприана и других.
- 11.03 (среда) — святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.
- 12.03 (четверг) — преподобного Феофана Исповедника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского.
- 13.03 (пятница) — перенесения мощей святителя Никифора, патриарха Цареградского.
- 14.03 (суббота) — преподобного Венедикта; поминальной субботы Великого поста.
- 15.03 (воскресенье) — мучеников Агали́я и других; Крестопоклонного воскресенья Великого поста.
- 16.03 (понедельник) — мучеников Савина и Папы.
- 17.03 (вторник) — преподобного Алексия, человека Божия.
- 18.03 (среда) — святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
- 19.03 (четверг) — мучеников Хрисанфа и Дарии.
- 20.03 (пятница) — преподобных отцов, убиенных в монастыре святого Саввы.
- 21.03 (суббота) — преподобного Иакова, епископа Катанского; поминальной субботы Великого поста.
- 22.03 (воскресенье) — священномученика Василия Анкирского; воскресенья Великого поста.
- 23.03 (понедельник) — преподобномученика Никона и его учеников.
- 24.03 (вторник) — предпразднства Благовещения; преподобного Захарии.
- 25.03 (среда) — Благовещения Пресвятой Богородицы.
- 26.03 (четверг) — Собора архангела Гавриила.
- 27.03 (пятница) — мученицы Матроны.
- 28.03 (суббота) — преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана.
- 29.03 (воскресенье) — священномучеников Марка и Кирилла; пятого воскресенья Великого поста.
- 30.03 (понедельник) — преподобного Иоанна Лествичника.
- 31.03 (вторник) — священномученика Ипатия, епископа.
