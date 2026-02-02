Церковный календарь на март 2026 года: родительские субботы, Благовещение и другие значимые даты

Март 2026 в духовном календаре верующих отличается тем, что приходится на время Великого поста — периода внутреннего очищения перед Пасхой.

В этот месяц совершаются Родительские поминальные субботы, когда особенно молятся об умерших, а также празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы — великий двунадесятый праздник.

Полный календарь церковных праздников на март 2026 — в материале.

Главные церковные праздники в марте 2026 года

В течение всего марта 2026 продолжается Великий пост: он начинается 23 февраля и завершается 11 апреля. Соответственно, все самые важные праздники месяца приходятся на пост.

1 марта — Торжество Православия

Это великий праздник победы православной веры над еретическими помыслами, который приходится на первое воскресенье Великого поста.

Родительские субботы Великого поста

Традиционные дни поминовения усопших — 7, 14, 21 марта.

В эти дни в храме подают записки с именами умерших для поминовения на Литургии, участвуют в заупокойной Божественной литургии, молятся на панихиде. Существует традиция приносить коливо (кутью).

Дома также молятся о своих усопших родственниках. Читают Псалтирь или краткие заупокойные молитвы. Совершают добрые дела или подают милостыню в память об умерших.

15 марта — Крестопоклонное воскресенье

Воскресенье середины Великого поста, когда на богослужениях выносится Честной Крест для особого почитания.

25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы

Один из главных непереходящих двунадесятых праздников — Благовещение, когда Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении Христа.

26 марта — Собор архангела Гавриила

Этот праздник посвящён прославлению архангела Гавриила — небесного вестника. Его отмечают на следующий день после Благовещения, поскольку именно Гавриил принёс Деве Марии весть о рождении Сына.

Церковные праздники в марте 2025

1.03 (воскресенье) — преподобной мученицы Евдокии; первого воскресенья Великого поста — Торжества Православия.

2.03 (понедельник) — священномученика Феодота, епископа Киринейского.

3.03 (вторник) — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

4.03 (среда) — преподобного Герасима Иорданского.

5.03 (четверг) — мученика Конона.

6.03 (пятница) — сорока двух мучеников Аморийских.

7.03 (суббота) — священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других; поминальной субботы Великого поста.

8.03 (воскресенье) — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского; воскресенья Великого поста.

9.03 (понедельник) — сорока мучеников Севастийских.

10.03 (вторник) — мучеников Кондрата, Киприана и других.

11.03 (среда) — святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.

12.03 (четверг) — преподобного Феофана Исповедника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского.

13.03 (пятница) — перенесения мощей святителя Никифора, патриарха Цареградского.

14.03 (суббота) — преподобного Венедикта; поминальной субботы Великого поста.

15.03 (воскресенье) — мучеников Агали́я и других; Крестопоклонного воскресенья Великого поста.

16.03 (понедельник) — мучеников Савина и Папы.

17.03 (вторник) — преподобного Алексия, человека Божия.

18.03 (среда) — святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

19.03 (четверг) — мучеников Хрисанфа и Дарии.

20.03 (пятница) — преподобных отцов, убиенных в монастыре святого Саввы.

21.03 (суббота) — преподобного Иакова, епископа Катанского; поминальной субботы Великого поста.

22.03 (воскресенье) — священномученика Василия Анкирского; воскресенья Великого поста.

23.03 (понедельник) — преподобномученика Никона и его учеников.

24.03 (вторник) — предпразднства Благовещения; преподобного Захарии.

25.03 (среда) — Благовещения Пресвятой Богородицы.

26.03 (четверг) — Собора архангела Гавриила.

27.03 (пятница) — мученицы Матроны.

28.03 (суббота) — преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана.

29.03 (воскресенье) — священномучеников Марка и Кирилла; пятого воскресенья Великого поста.

30.03 (понедельник) — преподобного Иоанна Лествичника.

31.03 (вторник) — священномученика Ипатия, епископа.

