В Терловке в Хмельницкой области водитель стрелял в полицейских: есть жертва, нападающего ищут

Обыденная проверка документов на дороге завершилась кровавой драмой в Хмельницкой области. Сегодня, 15 мая, в селе Терловка Летичевской общины произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции, которое привело к гибели одного из офицеров.

По предварительным данным, около 14:35 экипаж полиции остановил автомобиль для проверки. За рулем находился мужчина, которого ранее суд лишил права управления транспортными средствами. Однако вместо выполнения законных требований, водитель совершил вооруженное нападение на правоохранителей.

Последствия атаки и побег преступника

Нападение оказалось фатальным: один из полицейских погиб на месте от полученных ранений. Его коллега также пострадал — на данный момент известно о получении им телесных повреждений, ему оказывают медицинскую помощь.

Сам злоумышленник, воспользовавшись моментом, скрылся с места преступления. Правоохранители уже идентифицировали вероятную личность нападавшего, однако его местонахождение остается неизвестным.

Офицер по призванию: кем был погибший капитан Сергей Черный

Впоследствии официально подтвердили личность погибшего. Жертвой вооруженного преступника стал 33-летний капитан полиции Сергей Черный, инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Хмельницкого РУП.

— В селе Терловка Летичевской территориальной общины Хмельницкого района на сотрудников полиции было совершено вооруженное нападение. В результате полученных ранений 33-летний капитан полиции погиб, — отметили в Нацполиции.

Сергей посвятил службе в органах внутренних дел более 15 лет жизни. В 2014 году окончил Львовский государственный университет внутренних дел. Коллеги вспоминают его как исключительно принципиального, ответственного и верного присяге человека. Он был тем, кто всегда первым шел на помощь и никогда не подходил к трудностям.

Смерть капитана Черного – это огромная трагедия не только для полицейского сообщества, но и для его семьи. Без любящего сына, мужа и отца остались родители, жена и двое маленьких детей.

Спецоперация и розыск

На территории Хмельницкого района официально введена специальная полицейская операция. Для задержания опасного преступника задействованы все имеющиеся подразделения:

На месте трагедии работают криминалисты и следственно-оперативные группы;

Выезды из района контролируются усиленными патрулями;

Руководство областной полиции взяло дело под личный контроль.

Полиция призывает граждан быть бдительными. Сейчас продолжаются активные розыскные мероприятия. Обстоятельства того, как именно нарушитель смог применить оружие и каковы были его мотивы, будет устанавливать следствие.

