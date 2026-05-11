Нападение с ножом на работников ТЦК Одесской области: военные в реанимации

В Одесской области выполнение служебных обязанностей группой оповещения завершилось госпитализацией военных.

Как сообщило руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, 10 мая 2026 года в селе Байбузовка Савранской общины Подольского района было совершено вооруженное нападение на личный состав ТЦК и СП.

Правоохранители расследуют ножевую атаку на группу оповещения в Одесской области

Конфликт возник во время стандартной проверки военно-учетных документов, проводимой совместной группой оповещения вместе с представителями Национальной полиции. В ходе проверки выяснилось, что остановленный гражданин уже находится в розыске из-за нарушения правил воинского учета.

При попытке сопроводить правонарушителя в территориальный центр для оформления административных материалов мужчина проявил агрессию и применил холодное оружие.

В результате нападения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили многочисленные ножевые ранения. В настоящее время оба пострадавших находятся в медицинском учреждении, врачи оценивают их состояние как тяжелое и продолжают борьбу за их жизнь.

Командование Одесского областного ТЦК и СП квалифицирует этот инцидент как целенаправленное покушение на убийство защитников Украины, выполнявших государственную задачу.

Отмечается, что никакие обстоятельства не могут являться оправданием для совершения особо тяжкого уголовного преступления, а подобные проявления насилия являются прямым ударом по обороноспособности страны в условиях военного положения.

По факту нападения правоохранительными органами начаты неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

