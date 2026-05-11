Напад із ножем на працівників ТЦК Одещини: військові в реанімації

На Одещині виконання службових обов’язків групою оповіщення завершилося госпіталізацією військових.

Як повідомило керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 10 травня 2026 року в селі Байбузівка Савранської громади Подільського району було вчинено збройний напад на особовий склад ТЦК та СП.

Правоохоронці розслідують ножову атаку на групу оповіщення в Одеській області

Конфлікт виник під час стандартної перевірки військово-облікових документів, яку проводила спільна група оповіщення разом із представниками Національної поліції. Під час перевірки з’ясувалося, що зупинений громадянин уже перебуває у розшуку через порушення правил військового обліку.

Під час спроби супроводити правопорушника до територіального центру для оформлення адміністративних матеріалів чоловік виявив агресію та застосував холодну зброю.

Внаслідок нападу двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали чисельні ножові поранення. Наразі обоє потерпілих перебувають у медичному закладі, лікарі оцінюють їхній стан як важкий і продовжують боротьбу за їхні життя.

Командування Одеського обласного ТЦК та СП кваліфікує цей інцидент як цілеспрямований замах на вбивство захисників України, які виконували державне завдання.

Наголошується, що жодні обставини не можуть бути виправданням для вчинення особливо тяжкого кримінального злочину, а подібні прояви насильства є прямим ударом по обороноздатності країни в умовах воєнного стану.

За фактом нападу правоохоронними органами розпочато невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

