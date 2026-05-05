Перед строєм побили військового: у ЗСУ спростували причетність командира 155 ОМБр

Командування Сухопутних військ та Військова служба правопорядку (ВСП) прокоментували відео, яке поширилося в мережі, із застосуванням сили щодо військовослужбовця.

За результатами оперативної перевірки, факт побиття перед строєм в одній із частин підтвердився, проте поширена у медіа інформація про нібито причетність до інциденту командира 155 окремої механізованої бригади виявилася фейком. Комбриг не є особою, зафіксованою на відео, і не має жодного стосунку до відображених на кадрах дій.

Спростування фейку: у ЗСУ заперечили участь комбрига у резонансному інциденті з відео

Як встановили військові правоохоронці, правопорушення вчинив інший військовослужбовець — солдат, оператор БпЛА одного з підрозділів. Одразу після інциденту він самовільно залишив військову частину, наразі тривають заходи з його розшуку.

Орієнтування щодо затримання втікача вже передано всім підрозділам ВСП та Національної поліції. Постраждалий військовослужбовець перебуває під наглядом лікарів: його оперативно доставили до медичного закладу, де надали необхідну допомогу.

Читати на тему Військові голодували на позиціях: усунуто командування 14 ОМБр та 10 армійського корпусу Матеріали щодо порушень у 14 бригаді передадуть до правоохоронних органів.

Стан його здоров’я оцінюється як задовільний. Командування вже повідомило родину потерпілого про ситуацію та стан його здоров’я.

З метою встановлення всіх обставин правопорушення за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського призначено службову перевірку. Проведення розслідування доручено Східному територіальному управлінню ВСП.

Після завершення перевірки всі зібрані матеріали будуть передані до цивільних правоохоронних органів для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та ухвалення відповідних правових рішень.

Раніше ми писали, які наслідки СЗЧ у 2026 році — читай в матеріалі, що загрожує за самовільне залишення частини.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!