Військові голодували на позиціях: усунуто командування 14 ОМБр та 10 армійського корпусу

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається надзвичайно напруженою не лише через активність ворога, а й через виявлені внутрішні прорахунки в управлінні підрозділами.

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ від 24 квітня 2026 року, систематичні авіаційні та ракетні удари російських окупантів по переправах через річку Оскіл суттєво дестабілізували логістичне забезпечення українських сил.

У цих складних умовах постачання боєприпасів та продовольства перейшло у формат екстремального забезпечення: наразі логістика підтримується переважно за допомогою плавзасобів та важких безпілотників.

Кадрові зміни в ЗСУ: усунуто командування 14 ОМБр та 10 армійського корпусу — подробиці

Проте технічні труднощі виявилися не єдиною проблемою. Перевірка виявила факти приховування реального стану справ попереднім керівництвом 14 окремої механізованої бригади (ОМБр).

Як з’ясувалося, через прорахунки колишніх командирів було втрачено низку позицій, а забезпечення особового складу перебувало на неналежному рівні.

Зокрема, підтвердився випадок із тривалою відсутністю продовольства на одній із позицій бригади. Реакція Головнокомандувача ЗСУ була миттєвою та жорсткою: командира 14 ОМБр усунуто з посади, а командира 10 армійського корпусу звільнено та призначено на нижчу посаду.

Новим очільником 14 бригади став полковник Тарас Максімов, а 10 корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Наразі в підрозділах працює комплексна комісія Сухопутних військ. Службове розслідування щодо посадових осіб 14 ОМБр перебуває на фінальній стадії; його матеріали будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки діям (або бездіяльності) колишніх командирів.

Контроль за всебічним забезпеченням воїнів на передньому краї доручено командувачу Угруповання Об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому.

