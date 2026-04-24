Военные голодали на позициях: отстранено командование 14 ОМБр и 10 армейского корпуса

Ситуация на Купянском направлении остается чрезвычайно напряженной не только из-за активности врага, но и из-за выявленных внутренних просчетов в управлении подразделениями.

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ от 24 апреля 2026 года, систематические авиационные и ракетные удары российских оккупантов по переправам через реку Оскол существенно дестабилизировали логистическое обеспечение украинских сил.

В этих сложных условиях поставка боеприпасов и продовольствия перешла в формат экстремального обеспечения: логистика поддерживается преимущественно с помощью плавсредств и тяжелых беспилотников.

Кадровые изменения в ВСУ: отстранено командование 14 ОМБр и 10 армейского корпуса — подробности

Однако технические затруднения оказались не единственной проблемой. Проверка выявила факты сокрытия реального положения дел предыдущим руководством 14 отдельной механизированной бригады (ОМБр).

Как выяснилось, из-за просчетов бывших командиров был потерян ряд позиций, а обеспечение личного состава находилось на ненадлежащем уровне.

В частности, подтвердился случай с продолжительным отсутствием продовольствия на одной из позиций бригады. Реакция Главнокомандующего ВСУ была мгновенной и жесткой: командир 14 ОМБр отстранен от должности, а командир 10 армейского корпуса уволен и назначен на низшую должность.

Новым главой 14 бригады стал полковник Тарас Максимов, а 10 корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

В настоящее время в подразделениях работает комплексная комиссия Сухопутных войск. Служебное расследование в отношении должностных лиц 14 ОМБр находится на финальной стадии; его материалы будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действиям (или бездействия) бывших командиров.

Контроль за всесторонним обеспечением воинов на переднем крае поручен командующему Группировкой Объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому.

