Как гарантированно купить билет УЗ в пиковый сезон: пошаговая инструкция для пассажиров

В железнодорожных кассах и мобильном приложении сейчас действительно горячо. Укрзализныця официально объявила о старте самого тяжелого пикового периода 2026 года. Спрос на поездки настолько превышает возможности вагонного парка, что покупка билета превратилась в настоящий квест с невиданной конкуренцией.

Математика пассажирского дефицита

Цифры впечатляют: ежедневно система фиксирует около 340 тыс. запросов на поиск билетов, в то время как физически железная дорога может перевезти только 80 тыс. человек в сутки. На данный момент на каждое свободное место претендует четверо желающих, но железнодорожники прогнозируют, что уже в ближайшее время эта пропорция вырастет до 6–7 человек на один билет.

За первую неделю лета поездами уже воспользовались более 472 тыс. пассажиров. Абсолютным лидером по загруженности стал рейс №104 сообщением Львов — Лозовая, который за семь дней перевез рекордные 13 тыс. человек. Всего за лето компания планирует принять на борт около 7 млн путешественников.

Как выхватить билет: советы от перевозчика

Чтобы не остаться на перроне, УЗ призывает пассажиров быть максимально быстрыми и предусмотрительными. Вот несколько проверенных способов повысить свои шансы:

Готовьтесь заранее. Продажа билетов на большинство популярных рейсов открывается ровно за 20 дней до выезда. Те, кто начинает мониторить систему в первые минуты, имеют больше всего шансов;

Пользуйтесь автовыкупом. Это, пожалуй, самый эффективный инструмент в приложении УЗ. Вы выбираете нужный поезд и дату, а программа сама ловит билет, как только кто-то его сдаст или в поезд добавят новый вагон. Система автоматически списывает средства и покупает место, пока вы занимаетесь своими делами;

Спецрезерв для военных. Для защитников и их семей продолжает действовать отдельный приоритетный резерв. Билеты на критически важные направления можно забронировать через профильное приложение Армия плюс.

В УЗ обещают быть максимально прозрачными и регулярно публиковать летние отчеты. Компания еженедельно будет показывать данные о перевозке военных и детских групп, а также актуальную информацию о наиболее загруженных направлениях, чтобы пассажиры могли лучше ориентироваться в имеющихся возможностях.

Фото: УЗ

Ранее мы писали, что пассажиры ночных поездов могут получить скидку на такси Uklon и Bolt — читай в материале детали новой инициативы от Укрзализныци.

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