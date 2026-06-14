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Как гарантированно купить билет УЗ в пиковый сезон: пошаговая инструкция для пассажиров

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 июня 2026, 13:30 2 мин.
Укрзаліниця раскрыла потрясающую статистику дефицита билетов этим летом

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