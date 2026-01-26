Пассажиры ночных поездов получат скидку на такси: новая инициатива Укрзалізниці

Укрзалізниця обратилась к Uklon и Bolt с предложением поддержать пассажиров, прибывающих в крупные города после полуночи.

Эта инициатива была запущена сразу после того, как оба сервиса получили разрешение работать в комендантский час в столице – детали читай в нашем материале.

Поездки с вокзала станут дешевле — что известно

Теперь добраться домой, если поезд прибыл после начала комендантского часа, стало значительно проще. Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на ночную поездку от вокзала в Киеве в свой дом. Чтобы ею воспользоваться, тебе нужно:

установить мобильные приложения Укрзалізниці и Uklon;

в приложении УЗ в разделе “Залізні пропозиції” выбрать промокод Uklon за 1 “обіймашку”;

активировать его в приложении Uklon.

Стоит отметить, что промокод действует с 23:15 до 05:00 и один пользователь сервиса может использовать этот промокод один раз в течение ночи.

Что касается сервиса Bolt, то сервис с первого же дня получения разрешения на передвижение во время комендантского часа реагирует на опоздание поездов, увеличивая количество авто в районе вокзалов, таким образом удерживая цену под контролем.

Кроме того, круглосуточно действует специальное предложение Bolt&Visa, которое предоставляет скидку 50% на поездки до или с вокзалов. Кроме того, сервис предоставил железнодорожникам промокоды на поездки по служебным маршрутам.

Эта инициатива была направлена ​​на повышение безопасности пассажиров в ночное время, а также обеспечение возможности добраться домой по прибытии поездов с задержками.

