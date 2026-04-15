Укрзалізниця запускает 8 новых региональных рейсов: расписание в Нежин, Конотоп и Гребенку

Укрзалізниця продолжает реформировать пригородное сообщение, делая ставку на скорость и удобство пассажиров. Уже с середины апреля на маршрутах, соединяющих столицу с Нежином, Конотопом и Гребенкой, появятся восемь новых региональных поездов. Основной акцент сделан на улучшении сообщения в пиковые утренние и вечерние часы.

Новое расписание региональных поездов

Первые изменения вступят в силу 16 апреля. В этот день начнут ежедневное курсирование поезда №884 Киев-Волынский — Гребенка (отправление в 17:14) и №898 Киев-Волынский — Нежин (отправление в 18:09).

Кроме того, по будням возобновляется движение электрички №6920, которая будет отправляться из Киева-Волынского в Нежин в 17:00.

С 17 апреля палитра рейсов расширится еще существеннее. На гребенковском направлении добавляются три рейса: №881 (выезд в 05:06) и №883 (выезд в 13:53) из Гребенки в столицу, а также обратный поезд №882, который будет выезжать из Киева в 08:38.

Для жителей Конотопа станет доступным утренний поезд №893, который будет отправляться в 04:05 и прибывать в Киев в 07:17. Также в графике появятся дополнительные рейсы между Киевом-Пассажирским и Нежином (поезд №894 в 08:19) и в обратном направлении из Нежина в Киев-Волынский (поезд №897 в 12:55).

Корректировка пригородных маршрутов: Тетерев, Фастов и Нежин

Запуск новых региональных рейсов привел к оптимизации существующего расписания. В частности, дублирующие пригородные поезда были выведены из графика, а некоторые другие изменили свои конечные станции и время отправления.

Пассажирам тетеревского направления стоит учесть, что с 16 апреля поезда №6621, №6622 и №6623 вместо Святошино будут курсировать до вокзала Киев-Пассажирский. В то же время поезд №6624 теперь будет завершать свой маршрут на станции Борщаговка.

Определенные изменения коснутся и фастовского направления: с 17 апреля поезда №6009 станет ежедневным, а с 19 апреля рейс №7042 Фастов-1 — Киев-Пассажирский будет отправляться на три минуты раньше — в 15:21.

Кроме того, несколько пригородных поездов до Нежина (№6905, №6910 и №6911) теперь будут отправляться или прибывать на станцию Киев-Волынский вместо центрального вокзала.

В железнодорожной компании советуют внимательно проверять обновленный график перед поездкой.

