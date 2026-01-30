Укрзалізниця ограничивает движение поездов между Днепром и Запорожьем — какая причина

В результате очередной атаки на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских БПЛА возле маршрутов курсирования поездов мониторинговой команде и диспетчерам УЗ пришлось ограничить движение между Днепром и Запорожьем — детали в нашем материале.

Ограничение поездов в Запорожье: что известно

В результате атаки есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, однако благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья были организованы подменные автобусные трансферы. Пассажиры поездов №37/38 Киев — Запорожье и № 85/86 Львов — Запорожье до станций Синельниково и Запорожье уже в пути более безопасным объездным путем.

В УЗ призывают пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад. Укрзалізниця продолжает и усиливает мониторинг воздушных угроз на маршрутах курсирования поездов и возобновит их движение по обычному маршруту после стабилизации ситуации в регионе.

