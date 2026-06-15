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Высший антикоррупционный суд получил повреждения из-за удара РФ по Киеву

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 15 июня 2026, 14:00 2 мин.
ВАКС

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