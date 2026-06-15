Высший антикоррупционный суд получил повреждения из-за удара РФ по Киеву

В результате очередной массированной атаки с применением ракет разного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов, нанесенной российскими войсками по Киеву в ночь на 15 июня 2026 года, существенные повреждения получило здание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Обстрел в ночь на 15 июня повредил помещение ВАКС — подробности

По официальному сообщению судебного института, вражеские обстрелы привели к повреждению помещения суда, расположенного по адресу проспект Берестейский, 41.

Взрывной волной и обломками в здании выбило окна, и администрация и сотрудники учреждения проводят тщательный осмотр, чтобы установить общий объем повреждений и оценить техническое состояние конструкций.

Непосредственно на месте инцидента ведутся оперативные работы по уборке территории и ликвидации последствий воздушного удара.

Несмотря на чрезвычайное происшествие, ВАКС продолжает работу в штатном режиме, а все запланированные судебные заседания состоятся четко по определенному графику.

В случае возникновения дополнительных изменений в работе ведомства актуальная информация для участников судебных процессов будет опубликована на официальных ресурсах суда.

Фото: ВАКС.

Ранее мы также рассказывали об атаке на Киево-Печерскую лавру – читай в материале о последствиях обстрела святыни.

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