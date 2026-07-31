Обстрел Гайсина: россияне атаковали Новую почту, есть пострадавшие

Российские войска ударили сегодня, 31 июля, по отделению Нової пошти в городе Гайсин Винницкой области. В результате обстрела Виннитчины есть раненые легкой и средней степени тяжести.

Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Последствия удара по Гайсину Винницкой области

В результате удара по Новій пошті в Гайсине пострадали восемь человек. Известно, что три человека находятся в реанимации, в частности, один человек в тяжелом состоянии. Еще пятеро людей получили легкие повреждения.

— В Гайсине вражеские беспилотники попали в промышленную зону, где расположены отделения Нової пошти и другие гражданские предприятия, — сообщила Заболотная.

На опубликованных Заболотной снимках виден пожар и разрушения на месте удара по Новій пошті в Гайсине.

Обстрел Нової пошти в Винницкой области сегодня / 8 Фотографий

В ГСЧС сообщили, что ликвидировали пожар на площади более 750 кв.м. Тушение осложнялось угрозой повторных атак врага. На месте удара также работают саперы ГСЧС.

Ранее мы рассказывали, как работают Нова пошта и Укрпошта во время войны.

Фото: Наталя Заболотна/Telegram, ДСНС/Telegram

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!