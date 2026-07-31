Для тебя Война в Украине

Обстрел Гайсина: россияне атаковали Новую почту, есть пострадавшие

Марина Слизовская 31 июля 2026, 15:00 2 мин.
Удар по Новій пошті в Гайсине 31 июля 2026
Россияне ударили сегодня по Гайсину Фото ДСНС/Telegram

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь