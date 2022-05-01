Скромные герои нашего времени: как курьеры и почтальоны работают под взрывами

Во время войны среди простых украинцев появились настоящие герои. Люди, которые не говорят о своих поступках, потому что не считают их чем-то необычным. Но эти люди тоже спасают жизни, поддерживают страну и её население. Скромные герои страны, которые работают почтальонами или курьерами.

Имена этих героев из соображений безопасности будут изменены. Но они навсегда останутся в нашей памяти.

Новая почта: гуманитарный хаб и депо

Денис работает в грузовом отделении Новой почты в Николаеве. С начала войны он остался на работе с двумя коллегами — оператором и приемщиком. После обострения ситуации в городе отделение Новой почты выполняло функции депо, куда свозили все грузы, и гуманитарного хаба, где выдавали продукты для местных жителей.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Он развозил грузы под обстрелами. Даже стал личным курьером для военных. Признается, что не планирует выезжать из города и дальше, потому что находится там, где может быть полезным.

Укрпочта и пенсионные подарки

Укрпочта занимается не только грузовыми посылками.

В конце марта компания отчиталась: почтальоны выдали пенсионерам 80% пенсий, а в апреле — 84%, в том числе и на временно оккупированных территориях.

Все это благодаря Ларисе, руководящей отделением в Запорожской области. Женщина в канун 8 марта получила списки на выплату пенсий, но наличные доставить было невозможно. Тогда она придумала особенный план, результатом которого стали приятно удивленные пенсионерки, уже 8 марта получившие свои выплаты.

Мои пенсионеры были поражены, что получили пенсии раньше, чем в других селах и даже районном центре, — говорит Лариса.

Наличные женщина получила от продажи популярных товаров: макарон, масла, спичек, туалетной бумаги. Также наличные деньги можно было получить от оплаты коммунальных, хотя даже квитанции еще не пришли. Чтобы ускорить процесс, Лариса сделала дома на компьютере шаблоны платежек, оставила там несколько пустых строчек и раздала их людям. Так жители села получили старые квитанции и знали, сколько примерно платить.

Компания, говорит Лариса, была в восторге от людей, которые успешно работали в оккупации. Хотя сама она не считает, что сделала что-то особенное. Нужно было что-то придумать, объясняет коротко.

Почтальоны под обстрелами

Алла, которая смогла выбраться из оккупированного поселка Запорожской области, тоже не считает свои поступки героическими. Она бесстрашно ездит под обстрелами и самолетами, которые пролетали на высоте четырех метров над крышами домов.

Минибус, на котором она вместе с водителем, бывшим военным АТО и почтальоном доставляет выплаты и гуманитарку, пережил многое. Ездят по маршруту, примыкающему к оккупированным селам и заминированной территории. Однажды в 200 метрах от них разорвался снаряд — машину аж подбросило, а еще как-то они ехали между селами, где как раз падала ракета.

Без этих людей отрезанные от цивилизации поселки просто не выжили бы. Герои нашего времени спасают страну и украинцев в тылу: тихо и без лишнего внимания.

Ангелы-курьеры

Первая поездка Бориса должна была состояться в начале марта. Перед тем, в начале войны, он хотел пойти в ТРО Киева, но когда не сложилось — решил быть полезным в тылу. Теперь он развозит гуманитарную помощь по городу.

В этот день случилось самое ужасное.

— На территорию предприятия, где расположено наше депо, упала ракета прямо на наших глазах. В тот момент жизнь пролетела перед глазами, осколки окон полетели в разные стороны, земля под ногами тряслась так, что я должен был присесть, — вспоминает Борис.

Он и двое подъезжающих курьеров на бешеной скорости ринулись на своих пикапах как можно дальше, опасаясь, что будет и второй удар. Пока ехали, взрывы не прекращались, были слышны выстрелы из автоматов. Но они выжили.

Через несколько дней, несмотря на взрывы, Борис выехал на работу — в Киеве не хватало продуктов. Затем возили продукты в Охматдит.

Все эти и тысячи других людей ежедневно продолжают бороться за жизнь нации. Потому что все они, герои нашего времени, знают, что и для чего делают. Читай и другие истории героизма военного времени в материале Вікон.