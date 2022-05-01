Рассказы

Скромные герои нашего времени: как курьеры и почтальоны работают под взрывами

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 01 мая 2022, 09:00
Как работает Новая почта во время войны
Фото: Facebook

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