Они прятались в погребах и отстояли сына, которого хотели забрать россияне. Смелые истории спасенных семей из Киевской области

80 детей из оккупированных регионов Киевской области отправились на отдых в Бельгию. Дети от шести до 16 лет из Бородянской, Дымерской и Макаровской общин будут жить в бельгийских семьях, получать психологическую помощь и смогут отвлечься от военных действий дома. А их родители смогут восстановить свои дома и некоторое время не волноваться за малышей.

Хотели забрать сына. История Татьяны

Татьяна Гуменюк с мужем и четырьмя детьми — из села Любимовка Вышгородского района Киевской области. С начала войны они остались дома, надеялись, что русские военные к ним не придут. Но однажды вражеская БМП приехала на их двор.

— Мы вышли с мужем. Самый маленький начал плакать. Я говорю: “Ребята, можно хотя бы, чтобы один зашел (их пришло четыре человека) — ребенок плачет”.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

В ответ: “Не бойся, мальчик, мы никого не будем убивать”, — делится Татьяна.

После проверки телефонов оккупанты ушли, но, обойдя улицу, снова вернулись с вопросами о местных жителях. А у соседей даже хотели забрать старшего сына, говорит Татьяна.

— Там мальчику 19 лет, пришли и сказали: “Ты нам не нравишься, ты пойдешь с нами”. Вышла его мама, говорит: “Как он уйдет с вами?” — “А почему ему 19 лет и он не защищает Родину? Я вот защищаю”.

Женщина рассказывает, что ему на это ответили: “Какую Родину защищаешь в нашем дворе?” Родственники морально давили на оккупантов, и те не забрали парня.

О бомбардировках

По соседнему Дымеру часто били. А над Любимовкой летали российские бомбардировщики, сбрасывавшие бомбы на Киев. Татьяна с детьми не пряталась в погребе, потому что слышала, что в соседнем селе оккупанты бросали туда гранаты. Ночью они всей семьей спали на одной кровати в комнате без окон. Дети просыпались ночью от страха.

— В Дымере были бои постоянно, так хата подскакивала, что малыш говорит: “Сейчас, мама, и дом развалится”.

Средний сын днем вроде спокойный, но всю ночь спит-спит, потом сядет: “Мама, открывай дверь! Мама, убегаем! Мама, бежим!”

Как пришлось бежать

Однако женщина говорит, что бежать было не на чем, своей машины в семье нет. Через три недели военных действий они с соседями договорились с водителем школьного автобуса, чтобы их вывез.

Ехали колонной еще с несколькими машинами, потому что слышали, что по одной машине расстреливают. На блокпосте договорились с оккупантами не выводить детей из автобуса, выходили только взрослые.

Нас 28 человек было. Люди сидели на сумках, только чтобы уехать.

— В Демидове мы как стояли, там обстрелы велись постоянно. До тех пор, пока они не сказали, что сейчас будет зеленый коридор полчаса. Тогда чуть-чуть притихло, буквально на минут 20, даже не было полчаса, мы только успели перебежать, — вспоминает женщина.

Татьяна с детьми выехала к родственникам в Ивано-Франковскую область. А ее муж остался в деревне и все время был дома в оккупации.

Прятались в погребе. История Светланы

Светлана с девятилетним сыном Иваном — из села Козаровичи Вышгородского района Киевской области. С первых дней полномасштабного вторжения она с семьей очутилась в эпицентре военных действий: с одной стороны села были Вооруженные силы Украины, с другой — оккупанты. Бои велись непрерывно.

— С 25 февраля без света, без воды, а потом и газ отключили, перебили. Мы сидели по 9 марта в погребе. Бабушка с дедушкой наши, мы вот с сынишкой и брат мой с женщиной и с ребенком три годика, — рассказывает Светлана.

В подвал стянули теплые вещи, матрасы и одеяла. Телефоны заряжали в машине, однако толку с них было немного, ведь связи не было. 9 марта они случайно услышали, что есть проход через плотину.

Без зеленого коридора или подтверждений семья сразу же бросилась ехать и вырвалась.

— Дедушка наш посадил в машину, и мы в никуда просто поехали из дома. Дедушка вернулся домой, он все это время жил там на два дома.

Ухаживал за котиками, собаками и попугаем — все остались там. Как-то шел, и мина в двух метрах от него разорвалась и упала, хорошо, что упал в канаву хоть, — говорит женщина.

Однажды отца Светланы остановили российские военные, приказали раздеться по пояс, однако впоследствии отпустили. Несколько недель назад домой вернулась и мать Светланы. Сегодня девятилетний Иван очень скучает по своим дедушке и бабушке.

Был страх за детей. История Людмилы и Юлии

Юля с двумя детьми убегала из родной Бородянки в первый день вторжения. В тот день женщина была на смене на работе, когда услышала первые взрывы. Как только вернулась домой, собрала вещи и уехала.

Сомнений не было, просто страх за детей, — говорит Юля.

Женщина с шестилетним сыном и 12-летней дочерью живут у родственников в Тернопольской области. Старшая начала учиться онлайн, однако пережитое дает о себе знать.

Людмила уезжала из той же Бородянки на следующий день после вторжения. Женщина говорит, им очень удалось вырваться вовремя, ведь в тот же день в поселок зашли российские войска.

— Мы как раз выехали на трассу Киев — Чоп, так уже в группах писали, что танки въезжали в Бородянку. Они просто заходили одной стороной, а мы выехали другой, — вспоминает Людмила.

После пережитого детей из трех общин Киевской области отправили на отдых в Бельгию. Там их будут принимать семьи иностранцев. Отдых будет длиться от месяца до полугода — все будет зависеть от ситуации в стране.

За это время родители смогут восстановить свои дома, многие из которых пострадали.

Российские военные захватили не одно село в Киевской области, сотни людей пережили самое страшное. Ранее мы рассказывали об оккупации Термаховки.