Они прятались в погребах и отстояли сына, которого хотели забрать россияне. Смелые истории спасенных семей из Киевской области

80 детей из оккупированных регионов Киевской области отправились на отдых в Бельгию. Дети от шести до 16 лет из Бородянской, Дымерской и Макаровской общин будут жить в бельгийских семьях, получать психологическую помощь и смогут отвлечься от военных действий дома. А их родители смогут восстановить свои дома и некоторое время не волноваться за малышей.
Татьяна Гуменюк с мужем и четырьмя детьми — из села Любимовка Вышгородского района Киевской области. С начала войны они остались дома, надеялись, что русские военные к ним не придут. Но однажды вражеская БМП приехала на их двор.
— Мы вышли с мужем. Самый маленький начал плакать. Я говорю: “Ребята, можно хотя бы, чтобы один зашел (их пришло четыре человека) — ребенок плачет”.
В ответ: “Не бойся, мальчик, мы никого не будем убивать”, — делится Татьяна.
В ответ: “Не бойся, мальчик, мы никого не будем убивать”, — делится Татьяна.
После проверки телефонов оккупанты ушли, но, обойдя улицу, снова вернулись с вопросами о местных жителях. А у соседей даже хотели забрать старшего сына, говорит Татьяна.
— Там мальчику 19 лет, пришли и сказали: “Ты нам не нравишься, ты пойдешь с нами”. Вышла его мама, говорит: “Как он уйдет с вами?” — “А почему ему 19 лет и он не защищает Родину? Я вот защищаю”.
Женщина рассказывает, что ему на это ответили: “Какую Родину защищаешь в нашем дворе?” Родственники морально давили на оккупантов, и те не забрали парня.
По соседнему Дымеру часто били. А над Любимовкой летали российские бомбардировщики, сбрасывавшие бомбы на Киев. Татьяна с детьми не пряталась в погребе, потому что слышала, что в соседнем селе оккупанты бросали туда гранаты. Ночью они всей семьей спали на одной кровати в комнате без окон. Дети просыпались ночью от страха.
— В Дымере были бои постоянно, так хата подскакивала, что малыш говорит: “Сейчас, мама, и дом развалится”.
Средний сын днем вроде спокойный, но всю ночь спит-спит, потом сядет: “Мама, открывай дверь! Мама, убегаем! Мама, бежим!”
Средний сын днем вроде спокойный, но всю ночь спит-спит, потом сядет: “Мама, открывай дверь! Мама, убегаем! Мама, бежим!”
Однако женщина говорит, что бежать было не на чем, своей машины в семье нет. Через три недели военных действий они с соседями договорились с водителем школьного автобуса, чтобы их вывез.
Ехали колонной еще с несколькими машинами, потому что слышали, что по одной машине расстреливают. На блокпосте договорились с оккупантами не выводить детей из автобуса, выходили только взрослые.
Нас 28 человек было. Люди сидели на сумках, только чтобы уехать.
Нас 28 человек было. Люди сидели на сумках, только чтобы уехать.
— В Демидове мы как стояли, там обстрелы велись постоянно. До тех пор, пока они не сказали, что сейчас будет зеленый коридор полчаса. Тогда чуть-чуть притихло, буквально на минут 20, даже не было полчаса, мы только успели перебежать, — вспоминает женщина.
Татьяна с детьми выехала к родственникам в Ивано-Франковскую область. А ее муж остался в деревне и все время был дома в оккупации.
Светлана с девятилетним сыном Иваном — из села Козаровичи Вышгородского района Киевской области. С первых дней полномасштабного вторжения она с семьей очутилась в эпицентре военных действий: с одной стороны села были Вооруженные силы Украины, с другой — оккупанты. Бои велись непрерывно.
— С 25 февраля без света, без воды, а потом и газ отключили, перебили. Мы сидели по 9 марта в погребе. Бабушка с дедушкой наши, мы вот с сынишкой и брат мой с женщиной и с ребенком три годика, — рассказывает Светлана.
В подвал стянули теплые вещи, матрасы и одеяла. Телефоны заряжали в машине, однако толку с них было немного, ведь связи не было. 9 марта они случайно услышали, что есть проход через плотину.
Без зеленого коридора или подтверждений семья сразу же бросилась ехать и вырвалась.
— Дедушка наш посадил в машину, и мы в никуда просто поехали из дома. Дедушка вернулся домой, он все это время жил там на два дома.
Ухаживал за котиками, собаками и попугаем — все остались там. Как-то шел, и мина в двух метрах от него разорвалась и упала, хорошо, что упал в канаву хоть, — говорит женщина.
Однажды отца Светланы остановили российские военные, приказали раздеться по пояс, однако впоследствии отпустили. Несколько недель назад домой вернулась и мать Светланы. Сегодня девятилетний Иван очень скучает по своим дедушке и бабушке.
Юля с двумя детьми убегала из родной Бородянки в первый день вторжения. В тот день женщина была на смене на работе, когда услышала первые взрывы. Как только вернулась домой, собрала вещи и уехала.
Сомнений не было, просто страх за детей, — говорит Юля.
Сомнений не было, просто страх за детей, — говорит Юля.
Женщина с шестилетним сыном и 12-летней дочерью живут у родственников в Тернопольской области. Старшая начала учиться онлайн, однако пережитое дает о себе знать.
Людмила уезжала из той же Бородянки на следующий день после вторжения. Женщина говорит, им очень удалось вырваться вовремя, ведь в тот же день в поселок зашли российские войска.
— Мы как раз выехали на трассу Киев — Чоп, так уже в группах писали, что танки въезжали в Бородянку. Они просто заходили одной стороной, а мы выехали другой, — вспоминает Людмила.
После пережитого детей из трех общин Киевской области отправили на отдых в Бельгию. Там их будут принимать семьи иностранцев. Отдых будет длиться от месяца до полугода — все будет зависеть от ситуации в стране.
За это время родители смогут восстановить свои дома, многие из которых пострадали.
За это время родители смогут восстановить свои дома, многие из которых пострадали.
Российские военные захватили не одно село в Киевской области, сотни людей пережили самое страшное. Ранее мы рассказывали об оккупации Термаховки.