Рассказы

Они прятались в погребах и отстояли сына, которого хотели забрать россияне. Смелые истории спасенных семей из Киевской области

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 23 апреля 2022, 23:30
Історії з окупації родин з Київщини

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