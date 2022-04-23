Розповіді

Вони ховалися в погребах та відстояли сина, якого хотіли забрати росіяни. Сміливі історії врятованих родин із Київщини

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 23 Квітня 2022, 23:30
Історії з окупації родин з Київщини

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