З першого дня окупації звірства росіян не знали меж. Жителі Термахівки розповідають, як це було

Вже минуло майже три тижні з того моменту як наші захисники звільнили Київщину від російських військових. Багато міст та сіл російські нелюди знищували з важкої артилерії, людей катували та вбивали, а будинки та квартири грабували — виносили все що могли підняти.

Від звірств окупантів досі не можуть відійти жителі невеличкого села на Київщині — Термахівка, люди не можуть повірити у те, що весь жах скінчився, і до них повернулася мирна Україна.

Унаслідок авіаудару, який росіяни нанесли по одному з сіл київської області 26 лютого, утворилася велика вирва.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Удар зруйнував вщент два подвір’я та вбив п’ятьох людей.

Російські військові заборонили людям пересуватися по селу, тож ховали вбитих у дворах та на городах. В перші дні окупанти не дорахувалися особового складу, у цьому звинуватили місцевих, ніби вони вчинили диверсію та викрали солдат.

Цивільних катували та обіцяли розстріляти.

Звірства росіян під час окупації не знали меж, вони трощили всю інфраструктуру. Позбавили людей світла, води та зв’язку. Путінська орда зайшла у Термахівку вдень лютого, і з першого дня почала грабувати всі будинки.

Російські війська продовжують обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про сьогоднішні ракетні удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині.