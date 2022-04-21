Україна

З першого дня окупації звірства росіян не знали меж. Жителі Термахівки розповідають, як це було

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 22 Квітня 2022, 01:00

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