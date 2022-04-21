Украина

С первого дня оккупации зверства россиян не знали предела. Жители Термаховки рассказывают, как это было

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 22 апреля 2022, 01:00

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Що відбувало в окупованій Термахівці Київської області

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