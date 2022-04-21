С первого дня оккупации зверства россиян не знали предела. Жители Термаховки рассказывают, как это было

Уже прошло почти три недели с того момента, как наши защитники освободили Киевскую область от российских войск. Многие города и деревни русские изверги уничтожали из тяжелой артиллерии, людей пытали и убивали, а дома и квартиры грабили — выносили все, что могли поднять.

От зверств российских оккупантов до сих пор не могут отойти жители небольшого села Киевщины — Термаховка, люди не могут поверить в то, что весь ужас кончился, и к ним вернулась мирная Украина.

В результате авиа удара, который россияне нанесли по одному из сел киевской области 26 февраля, образовалась большая воронка.

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Удар разрушил дотла два двора и убил пятерых человек.

Российские военные запретили людям передвигаться по селу, поэтому хоронили убитых во дворах и на огородах. В первые дни оккупанты не досчитались личного состава, в этом обвинили местных, будто они совершили диверсию и похитили солдат.

Гражданских пытали и обещали расстрелять.

Зверства россиян во время оккупации не знали границ, они крушили всю инфраструктуру. Лишили людей света, воды и связи. Путинская орда зашла в Термаховку днем 25 ​​февраля и с первого дня начала грабить все дома.

Российские войска продолжают обстреливать Украину. Ранее мы рассказывали о сегодняшних ракетных ударах по Запорожью и Днепропетровской области.