Обстрел Украины 25 сентября: в Киеве погиб 14-летний парень

В ночь на 25 сентября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Под обстрелом оказались Киев и Киевская область, Запорожье, Днепропетровская область, Житомирская область и другие регионы.

В результате атаки в столице погиб 14-летний мальчик. Также есть пострадавшие в Киеве, Киевской области, Запорожье и Днепропетровской области. Повреждения получили жилые дома, предприятия, медицинские учреждения и транспортная инфраструктура.

Взрывы в Киеве сегодня: что известно о последствиях атаки

В Киеве в результате ночной атаки российских беспилотников зафиксировали повреждения в нескольких районах города.

По информации Киевской городской военной администрации, в Подольском районе повреждено нежилое здание. В Печерском районе в результате падения БпЛА поврежден жилой дом.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании беспилотника в многоэтажку в Соломенском районе. Дрон попал в 25-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа.

Также в Соломенском районе из-за падения БпЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания.

По словам Кличко, в результате вражеского удара погиб 14-летний мальчик. В настоящее время 9 пострадавших в столице. Семеро из них – в Печерском районе. 8 раненых госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что по состоянию на 10:50 количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 14 человек, среди которых — 9-летний мальчик.

Обстрел Украины: последствия атаки на Киевщине

Российские беспилотники атаковали также Киевскую область. Повреждения зафиксировали в трех районах.

По информации начальника Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко, в Броварском районе повреждено складское помещение, в Бориспольском — производственное.

В Обуховском районе повреждения получили три частных домовладения и четыре транспортных средства.

Всего в области зафиксировали повреждения девяти объектов.

В то же время полиция Киевской области сообщила о пострадавшей в результате атаки в Бучанском районе. Травмы получила 80-летняя женщина, ее дом поврежден.

На местах работают правоохранители и спасатели, которые фиксируют последствия российской атаки.

Взрывы в Украине: что известно об атаке на Запорожье

По информации исполняющего обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина, российские войска атаковали Запорожье. Зафиксированы попадания по объектам города. В одном из медицинских учреждений возник пожар. Оттуда эвакуировали пятерых человек.

По предварительным данным, один мужчина получил легкие травмы. Других пострадавших в этом медучреждении на момент сообщения не было.

Позже стало известно, что в результате утренней атаки повреждения получило еще одно медицинское учреждение Запорожья. Также повреждены помещения, автомобили скорой помощи и гражданские автомобили. По предварительной информации, там обошлось без раненых.

Обстрел Украины сегодня: последствия в Днепропетровской области

В ночь на 25 сентября российские войска более десяти раз атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Повреждены магазины, ранение получила 66-летняя женщина. Она лечится амбулаторно.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура. Также стало известно о гибели человека в результате вражеской атаки. Еще один мужчина получил ранение, его госпитализировали. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Читать по теме Обстрел Украины: поврежден столичный роддом, есть погибшие в Киеве и на Харьковщине

Взрывы в Украине сейчас: что известно об атаке на Житомирскую область

Ночью российские войска снова атаковали Житомирскую область. По информации начальника Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко, под ударом оказались объекты транспортной инфраструктуры.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Пожары, возникшие в результате попаданий, спасатели ГСЧС локализовали.

Атака на Одесскую область: есть погибший и пострадавший

Враг нанес серии массированных ударов по Одесской области, атаковав жилой сектор и логистические помещения почтового оператора. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры.

На местах идет ликвидация последствий атаки, к работе привлечены все соответствующие службы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным Сергея Лисака, стало известно, что в результате вражеской атаки погиб человек. Еще один мужчина пострадал. Его госпитализировали. В настоящее время он находится в состоянии средней тяжести.

Обстрел Украины: какая ситуация в Черкасской области

В Черкасской области, несмотря на интенсивные воздушные тревоги, последствий атаки не зафиксировали.

По словам начальника ОВА Игоря Табурца, с утра 24 сентября силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы обезвредили десять российских беспилотников.

Сколько беспилотников сбила ПВО во время атаки 25 сентября

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 сентября, начиная с 18:00 24 сентября, Россия атаковала Украину 295 ударными беспилотниками разных типов.

Среди них были дроны Shahed, в частности 52 реактивных, Гербера, Бандероль и Дань-Т, а также беспилотники-имитаторы типа Пародия.

По предварительным данным по состоянию на 07:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 267 вражеских БпЛА. В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения на 16 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников на четырех локациях.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжалась, а в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники.

Главное фото: Михаил Семикин.

Накануне Владимир Зеленский сообщил о том, что российская армия готовится к проведению новой массированной атаки против Украины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!