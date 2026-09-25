Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины 25 сентября: в Киеве погиб 14-летний парень

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 сентября 2026, 11:04 5 мин.
Обстрел Украины: взрывы в Украине сегодня, есть погибшие и пострадавшие

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