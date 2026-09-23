Для тебе Війна в Україні

Інформація від розвідки: Зеленський повідомив про підготовку РФ масованої атаки

Марина Слизовська, редакторка сайту 23 Вересня 2026, 11:00 1 хв.
Зеленський про нову атаку РФ

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