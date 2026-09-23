Інформація від розвідки: Зеленський повідомив про підготовку РФ масованої атаки

Російська армія готується до проведення нової масованої атаки проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Росіяни готують нову атаку на Україну

Володимир Зеленський після розмови з британським прем’єром повідомив про те, що розвідка знає про підготовку росіянами чергового масштабного обстрілу української території. Президент не уточнив, коли саме російські війська можуть масовано атакувати українські міста.

Також голова держави зазначив, що Україна перебуває в постійній комунікації з партнерами, зокрема, щодо пошуку додаткових засобів для протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, під час зустрічі з Бернемом обговорювалися безпекові питання, підготовка до зими та наявні дипломатичні можливості. Також президент наголосив на спільній позиції із британським прем’єром щодо необхідності продовження та посилення санкцій проти Росії, допоки війна триває.

8 вересня Міністерство оборони Великої Британії повідомило про надання зимового пакету допомоги Україні у розмірі £100 млн, до якого, зокрема, увійдуть ракети-перехоплювачі для систем ППО.

Фото: Володимир Зеленський

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