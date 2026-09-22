Для тебе Війна в Україні

Обстріл України 22 вересня: РФ атакувала Київ, Дніпро, Запоріжжя, є загиблі та постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Вересня 2026, 10:43 4 хв.
Вибухи в Україні сьогодні: Київ атакували дронами, у Дніпрі загинули люди
Фото ДСНС/Telegram

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