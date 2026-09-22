Обстріл України 22 вересня: РФ атакувала Київ, Дніпро, Запоріжжя, є загиблі та постраждалі

У ніч проти 22 вересня росіяни здійснили масований обстріл України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Вибухи в Україні сьогодні пролунали, зокрема, у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді та Запоріжжі.

За даними Повітряних сил, атака розпочалася ще ввечері 21 вересня. Основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області. Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 186 повітряних цілей.

Обстріл Києва: п’ятеро людей постраждали

За даними КМВА, унаслідок нічної атаки на Київ пошкодження зафіксували у Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах.

У Дніпровському районі уламки впали на 5-поверховий будинок. Було пошкоджено перший поверх та виникло загоряння в підвальному приміщенні. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі загорілися палети з керамічною плиткою на відкритій території. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

— У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. Від ворожої атаки постраждали 4 людей, — йдеться в повідомленні.

Обстріл України сьогодні – де були вибухи та які наслідки нічної атаки РФ / 4 Фотографії

За даними Київської міської прокуратури, станом на 08:00 було відомо про п’ятьох постраждалих.

У трьох людей, серед яких подружжя пенсіонерів, зафіксували різані рани. Ще двоє людей дістали гостру реакцію на стрес, медичну допомогу їм надали на місці.

ДСНС повідомило, що з будинку врятували 15 людей. Спочатку рятувальники повідомляли про чотирьох постраждалих, троє з яких були госпіталізовані.

Обстріл Київської області: пошкоджені будинки, підприємства та автомобілі

Росіяни також атакували Київську область ударними дронами. За останню добу пошкоджено 34 об’єкти у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Найбільше пошкоджень зафіксували у Бучанському районі — 17 об’єктів. Серед них 12 приватних будинків, три транспортні засоби, складське приміщення та підприємство.

В Обухівському районі пошкоджено шість приватних будинків і два автомобілі. У Броварському районі — чотири приватні будинки, три транспортні засоби та виробничо-складське приміщення. Ще один приватний будинок пошкоджений у Білоцерківському районі.

У Броварському районі також виникли пожежі у складській та господарській будівлях. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Атака на Дніпро та область: що відомо

Однією з найбільш постраждалих областей стала Дніпропетрівська. Роcіяни одночасно атакували промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.

У Дніпрі виникли масштабні пожежі на території підприємства та складських приміщень. Ворожа атака забрала життя чотирьох людей. Шестеро людей дістали поранення. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Рятувальники продовжують працювати на місці удару та розбирати завали. До ліквідації наслідків масованої атаки на Дніпропетровщині залучили понад 150 рятувальників і 50 одиниць техніки.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Також удари зафіксували у Павлограді. Там, як і в Кривому Розі, пошкоджені підприємства.

На Нікопольщині російські війська атакували Марганецьку та Покровську громади дронами й артилерією.

Обстріл Запоріжжя: пошкоджені будівлі та приватні будинки

Уночі російська армія також атакувала Запоріжжя. За попередніми даними, по місту завдали двох ударів.

Унаслідок атаки пошкоджені будівлі та приватні будинки, в одному з приміщень виникла пожежа. За інформацією місцевої влади, минулося без поранених.

Обстріл Полтавської області: наслідки уточнюють

Полтавщина також була серед основних напрямків російської атаки. Повітряні сили зазначили, що основний удар у ніч проти 22 вересня був спрямований, зокрема, на Полтавську область.

Інформацію про наслідки ударів та пошкодження цивільної інфраструктури місцеві служби продовжують уточнювати.

Обстріл України сьогодні: що відомо про атаку

За даними Повітряних сил, російська армія застосувала протикорабельні та балістичні ракети, крилаті ракети Калібр, баражувальні боєприпаси Бандероль/Дань-Т, а також 212 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів.

Українські сили протиповітряної оборони знищили або приглушили 177 безпілотників, одну ракету Калібр та вісім баражувальних боєприпасів Бандероль/Дань-Т.

Водночас зафіксували влучання ракет і ударних дронів на 22 локаціях та падіння уламків на ще чотирьох.

Нагадаємо, що напередодні, 17 вересня, Росія атакувала столицю ракетами та дронами.

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