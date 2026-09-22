Стиль життя Свята

День партизанської слави: коли відзначають свято в Україні

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 22 Вересня 2026, 09:30 3 хв.
день партизанської слави в україні
Фото Pexels

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