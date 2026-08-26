Календар свят на вересень 2026: кого і коли вітати на початку осені

Вересень дає нам чимало приводів сказати тепле “дякую”: протягом місяця ми відзначатимемо 21 професійне свято та важливі пам’ятні дати. А от державних свят (і вихідних) у вересневому календарі немає.

Проте перший місяць осені — це чудова нагода привітати тих, хто тримає наш тил і безпеку — нотаріусів, підприємців, військових розвідників, танкістів, рятувальників, освітян та багатьох інших майстрів своєї справи.

Повний перелік вересневих дат та їхні історії — читай далі у нашому матеріалі.

Професійні свята у вересні 2026

2 вересня — День нотаріату

Свято встановлене в Україні 2010 року на підтримку приватної та державної нотаріальної діяльності. Цікаво, що українська нотаріальна система є однією з перших у Східній Європі, яка повністю цифровізувала реєстри та запровадила електронний нотаріат для безпеки під час війни.

6 вересня — День підприємця

Відзначається щорічно у першу неділю місяця з 1998 року. Унікальність українського малого бізнесу в тому, що для всього світу він став феноменом стійкості: понад 80% наших підприємців не припинили роботу навіть під час повномасштабного вторгнення та збоїв електропостачання.

7 вересня — День воєнної розвідки України

Дату обрано на честь створення Управління воєнної стратегічної розвідки МОУ в 1992 році. Офіційним гаслом ГУР є латинське Sapiens dominabitur astris (Мудрий пануватиме над зорями), а сова на емблемі цілить мечем у територію агресора.

12 вересня — День військ радіоелектронної боротьби

Це свято вшановує фахівців невидимого фронту. Українські РЕБівці розробили найгнучкішу у світі систему РЕБ та локального приглушення сигналів FPV-дронів, і перетворили РЕБ на головний елемент збереження життів на лінії зіткнення.

12 вересня — День фізкультури і спорту

Свято здорового способу життя, започатковане 1994 року. Мало хто знає, що Україна є однією з націй-переможниць у паралімпійському русі: українська паралімпійська збірна стабільно входить до топ-5 найсильніших команд планети за кількістю медалей.

12 вересня — День українського кіно

Відзначаємо з 1996 року. Саме українське кіно дало світові концепцію поетичного кінематографа (Тіні забутих предків Параджанова), а стрічка Земля Довженка входить до 12 найкращих фільмів усіх часів і народів за версією всесвітньої виставки в Брюсселі.

13 вересня — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Україна володіє найпотужнішою мережею підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі , це робить нашу країну гарантом енергетичної безпеки всього Європейського Союзу.

13 вересня — День пам’яті жертв примусового виселення (1944–1951)

Дата вшанування понад 480 тисяч українців, депортованих з їхніх етнічних земель. За часів СРСР депортації були частиною тоталітарної програми, яка включала насильницькі обміни населенням. Ці обміни мали на меті знищити унікальні етнічні регіони.

14 вересня — День танкових військ

Нова дата свята, раніше його відзначалося в другу неділю місяця. Її встановили для вшанування сучасних героїв-танкістів. Цікаво, що саме українські екіпажі вперше у світовій історії застосували західні танки Leopard та Challenger у комбінованих штурмових операціях 21 століття.

17 вересня — День рятівника

Свято працівників ДСНС, яке припадає на день вшанування ікони Неопалима Купина. Українські рятувальники стали першими у світі, хто виробив протоколи ліквідації наслідків прильотів балістичних ракет та гасіння надскладних пожеж на об’єктах критичної інфраструктури під повторними обстрілами.

17 вересня — День усиновлення

День присвячений людям, які відкрили серця для дітей-сиріт. З 2023 року дата була перенесена на 17 вересня у зв’язку із реформою церковного календаря (день святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії).

19 вересня — День винахідника і раціоналізатора

Свято творців нових технологій. Мало хто знає, що українські винахідники подарували світові гасову лампу (Ігнатій Лукасевич), безголковий ін’єктор, перший гелікоптер (Ігор Сікорський) та трамвай на електричній тязі (Федір Піроцький).

19 вересня — День фармацевтичного працівника

Відзначаємо третьої суботи вересня. Унікальність вітчизняної фармакології в тому, що понад 70% усіх ліків у вітчизняних аптеках — це препарати українського виробництва, які експортуються до понад 50 країн світу.

20 вересня — День української музики

Можемо пишатися: українська народна пісня Щедрик Миколи Леонтовича стала найвідомішою різдвяною мелодією на планеті, а всього в українському фольклорі нараховують понад 200 тисяч народних пісень.

20 вересня — День працівника лісу

Відзначається у третю неділю місяця. Ліси займають майже 16% території України, а карпатські букові праліси включені до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО як унікальний недоторканий екомасив Європи.

21 вересня — День миру

Міжнародне свято ООН, яке в Україні має особливе значення. Символом цього дня в нашій країні є Дзвін Миру, вилитий із гільз та монет. Також в цей день заведено робити паперових білих голубів — як знак віри у перемогу та справедливий мир.

22 вересня — День партизанської слави

Свято підпільників та руху опору. Нинішній український партизанський рух став наймасштабнішим і найефективнішим спротивом в умовах окупації у сучасній світовій історії.

27 вересня — День туризму

Міжнародне та національне свято мандрів. Україна має унікальні природні локації — приміром, Олешківські піски, найбільший піщаний масив у Європі та Оптимістичну печеру на Тернопільщині, яка є найдовшою гіпсовою печерою у світі, понад 260 км досліджених ходів.

27 вересня — День машинобудівника

Свято інженерів та промисловців. Українські інженери і будівники створили найбільший у світі вантажний літак АН-225 Мрія, а також розробляють унікальні газові турбіни для морських суден.

29 вересня — День пам’яті жертв Бабиного Яру

Роковини однієї з найстрашніших трагедій Голокосту. Бабин Яр у Києві став символом Голокосту від куль: лише за два дні, 29-30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли майже 34 000 єврїв, а загалом урочище стало могилою для понад 100 тисяч людей різних національностей.

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек

Свято знань. Цікавий факт: найстарішою згадкою про бібліотеку в Україні є літопис 1037 року про заснування Ярославом Мудрим першої бібліотеки при Софійському соборі в Києві. На той час вона була однією з найбільших у Європі.

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