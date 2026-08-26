Календар свят на вересень 2026: кого і коли вітати на початку осені

Вересень дає нам чимало приводів сказати тепле “дякую”: протягом місяця ми відзначатимемо 21 професійне свято та важливі пам’ятні дати. А от державних свят (і вихідних) у вересневому календарі немає.
Проте перший місяць осені — це чудова нагода привітати тих, хто тримає наш тил і безпеку — нотаріусів, підприємців, військових розвідників, танкістів, рятувальників, освітян та багатьох інших майстрів своєї справи.
Повний перелік вересневих дат та їхні історії — читай далі у нашому матеріалі.
Професійні свята у вересні 2026
- 2 вересня — День нотаріату
Свято встановлене в Україні 2010 року на підтримку приватної та державної нотаріальної діяльності. Цікаво, що українська нотаріальна система є однією з перших у Східній Європі, яка повністю цифровізувала реєстри та запровадила електронний нотаріат для безпеки під час війни.
- 6 вересня — День підприємця
Відзначається щорічно у першу неділю місяця з 1998 року. Унікальність українського малого бізнесу в тому, що для всього світу він став феноменом стійкості: понад 80% наших підприємців не припинили роботу навіть під час повномасштабного вторгнення та збоїв електропостачання.
- 7 вересня — День воєнної розвідки України
Дату обрано на честь створення Управління воєнної стратегічної розвідки МОУ в 1992 році. Офіційним гаслом ГУР є латинське Sapiens dominabitur astris (Мудрий пануватиме над зорями), а сова на емблемі цілить мечем у територію агресора.
- 12 вересня — День військ радіоелектронної боротьби
Це свято вшановує фахівців невидимого фронту. Українські РЕБівці розробили найгнучкішу у світі систему РЕБ та локального приглушення сигналів FPV-дронів, і перетворили РЕБ на головний елемент збереження життів на лінії зіткнення.
- 12 вересня — День фізкультури і спорту
Свято здорового способу життя, започатковане 1994 року. Мало хто знає, що Україна є однією з націй-переможниць у паралімпійському русі: українська паралімпійська збірна стабільно входить до топ-5 найсильніших команд планети за кількістю медалей.
- 12 вересня — День українського кіно
Відзначаємо з 1996 року. Саме українське кіно дало світові концепцію поетичного кінематографа (Тіні забутих предків Параджанова), а стрічка Земля Довженка входить до 12 найкращих фільмів усіх часів і народів за версією всесвітньої виставки в Брюсселі.
- 13 вересня — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
Україна володіє найпотужнішою мережею підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі , це робить нашу країну гарантом енергетичної безпеки всього Європейського Союзу.
- 13 вересня — День пам’яті жертв примусового виселення (1944–1951)
Дата вшанування понад 480 тисяч українців, депортованих з їхніх етнічних земель. За часів СРСР депортації були частиною тоталітарної програми, яка включала насильницькі обміни населенням. Ці обміни мали на меті знищити унікальні етнічні регіони.
- 14 вересня — День танкових військ
Нова дата свята, раніше його відзначалося в другу неділю місяця. Її встановили для вшанування сучасних героїв-танкістів. Цікаво, що саме українські екіпажі вперше у світовій історії застосували західні танки Leopard та Challenger у комбінованих штурмових операціях 21 століття.
- 17 вересня — День рятівника
Свято працівників ДСНС, яке припадає на день вшанування ікони Неопалима Купина. Українські рятувальники стали першими у світі, хто виробив протоколи ліквідації наслідків прильотів балістичних ракет та гасіння надскладних пожеж на об’єктах критичної інфраструктури під повторними обстрілами.
- 17 вересня — День усиновлення
День присвячений людям, які відкрили серця для дітей-сиріт. З 2023 року дата була перенесена на 17 вересня у зв’язку із реформою церковного календаря (день святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії).
- 19 вересня — День винахідника і раціоналізатора
Свято творців нових технологій. Мало хто знає, що українські винахідники подарували світові гасову лампу (Ігнатій Лукасевич), безголковий ін’єктор, перший гелікоптер (Ігор Сікорський) та трамвай на електричній тязі (Федір Піроцький).
- 19 вересня — День фармацевтичного працівника
Відзначаємо третьої суботи вересня. Унікальність вітчизняної фармакології в тому, що понад 70% усіх ліків у вітчизняних аптеках — це препарати українського виробництва, які експортуються до понад 50 країн світу.
- 20 вересня — День української музики
Можемо пишатися: українська народна пісня Щедрик Миколи Леонтовича стала найвідомішою різдвяною мелодією на планеті, а всього в українському фольклорі нараховують понад 200 тисяч народних пісень.
- 20 вересня — День працівника лісу
Відзначається у третю неділю місяця. Ліси займають майже 16% території України, а карпатські букові праліси включені до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО як унікальний недоторканий екомасив Європи.
- 21 вересня — День миру
Міжнародне свято ООН, яке в Україні має особливе значення. Символом цього дня в нашій країні є Дзвін Миру, вилитий із гільз та монет. Також в цей день заведено робити паперових білих голубів — як знак віри у перемогу та справедливий мир.
- 22 вересня — День партизанської слави
Свято підпільників та руху опору. Нинішній український партизанський рух став наймасштабнішим і найефективнішим спротивом в умовах окупації у сучасній світовій історії.
- 27 вересня — День туризму
Міжнародне та національне свято мандрів. Україна має унікальні природні локації — приміром, Олешківські піски, найбільший піщаний масив у Європі та Оптимістичну печеру на Тернопільщині, яка є найдовшою гіпсовою печерою у світі, понад 260 км досліджених ходів.
- 27 вересня — День машинобудівника
Свято інженерів та промисловців. Українські інженери і будівники створили найбільший у світі вантажний літак АН-225 Мрія, а також розробляють унікальні газові турбіни для морських суден.
- 29 вересня — День пам’яті жертв Бабиного Яру
Роковини однієї з найстрашніших трагедій Голокосту. Бабин Яр у Києві став символом Голокосту від куль: лише за два дні, 29-30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли майже 34 000 єврїв, а загалом урочище стало могилою для понад 100 тисяч людей різних національностей.
- 30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек
Свято знань. Цікавий факт: найстарішою згадкою про бібліотеку в Україні є літопис 1037 року про заснування Ярославом Мудрим першої бібліотеки при Софійському соборі в Києві. На той час вона була однією з найбільших у Європі.
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