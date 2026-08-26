Втратили роботу через війну: українці можуть подати заяву на компенсацію в Дії

Відтепер українці, які втратили дохід від роботи через повномасштабне вторгнення РФ, можуть подати заяву на компенсацію через портал Дія. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Послуга стосується фізичних осіб, які перебували на території України зокрема, на тимчасово окупованій) і зазнали збитків після 24 лютого 2022 року.

Хто може подати заяву на компенсацію:

працівники за трудовим договором або контрактом;

люди, які виконували роботу за цивільноправовим договором;

самозайняті люди;

працівники за усним договором;

люди, які працювали або надавали послуги без письмового чи усного договору, але отримували за це фактичну оплату.

Якщо людина є фізичною особою-підприємцем (ФОП) і втратила прибуток саме від бізнесу, то заяву необхідно подавати в іншій категорії — А3.5 “Втрата приватного підприємництва”, вказують у пресслужбі.

Як подати заяву:

Авторизуйтеся на порталі Дія. Перейдіть до розділу Репарації: міжнародний Реєстр збитків. Оберіть категорію А3.4 Втрата оплачуваної роботи. Заповніть форму заяви та додайте відповідні докази (за наявності). Підпишіть документ електронним підписом та надішліть.

У Дії нагадують, що Реєстр створений для збору заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих діями росії проти України.

Як подати заявку на відшкодування за втрачене чи пошкоджене майно, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі. Це можна швидко зробити через Дію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!