Для тебе Новини

Втратили роботу через війну: українці можуть подати заяву на компенсацію в Дії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Серпня 2026, 11:07 2 хв.
Втрата оплачуваної роботи через війну: хто має право на компенсацію
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь