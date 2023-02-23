Компенсація за зруйноване житло: що означає новий закон та хто може розраховувати на виплати

Через російську терористичну війну мільйони українців втратили житло. Хтось мав змогу покинути домівку, але багато людей змушені жити в обстріляних будівлях, куди задуває холодний лютневий вітер. Держава від 24 лютого 2022 року всіляко допомагала громадянам, та 23 лютого 2023 року на пленарному засіданні ВР депутати ухвалили закон про компенсацію за пошкоджене чи втрачене житло.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, це дуже суперечливий закон, проте він має свої переваги.

Парламент підтримав в цілому закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави, — пише він.

Закон про компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло під час війни має свої однозначні переваги для людей. Проте є кілька умов, за якими така компенсація сплачується.

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Компенсація за зруйноване житло: хто отримає

Компенсації надаватимуть виключно за пошкоджене майно з 24 лютого 2022 року. Діє протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться (знаходився). Закон не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території. Компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення, будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції. Право на компенсацію отримають фізичні особи — громадяни України, які є власниками. Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці. За пошкоджене майно отримати грошову компенсацію буде неможливо — для таких випадків пропонують виключно відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (зокрема такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми. У власників приватних будинків буде вибір — отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва. Граничний розмір компенсації — і грошової, і у вигляді житлового сертифіката — відсутній, як і обмеження щодо місця, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат. Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом п’яти років, окрім успадкування, заборонено. Якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати отримувачу з грошових коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків. Строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно збільшили до другого читання — її можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення. До заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото- і відеофіксації до або після знищення. Розглядати заяви та ухвалювати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно буде Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації. Такі комісії створюватимуться виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.

Хто відшкодовуватиме кошти за знищене чи пошкоджене майно

з коштів державного та місцевих бюджетів;

з коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів;

міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога;

репарації або інші стягнення з Російської Федерації;

інші джерела, не заборонені законодавством України, зокрема місцеві фонди, створені з метою надання компенсації та відновлення пошкоджених/знищених (зруйнованих) об’єктів нерухомого майна.

Як подати заявку на відшкодування за втрачене чи пошкоджене майно, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі. Це можна швидко зробити через Дію.

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