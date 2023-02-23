Компенсація за зруйноване житло: що означає новий закон та хто може розраховувати на виплати

Через російську терористичну війну мільйони українців втратили житло. Хтось мав змогу покинути домівку, але багато людей змушені жити в обстріляних будівлях, куди задуває холодний лютневий вітер. Держава від 24 лютого 2022 року всіляко допомагала громадянам, та 23 лютого 2023 року на пленарному засіданні ВР депутати ухвалили закон про компенсацію за пошкоджене чи втрачене житло.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, це дуже суперечливий закон, проте він має свої переваги.
Парламент підтримав в цілому закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави, — пише він.
Парламент підтримав в цілому закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави, — пише він.
Закон про компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло під час війни має свої однозначні переваги для людей. Проте є кілька умов, за якими така компенсація сплачується.
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Як подати заявку на відшкодування за втрачене чи пошкоджене майно, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі. Це можна швидко зробити через Дію.
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