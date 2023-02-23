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Компенсація за зруйноване житло: що означає новий закон та хто може розраховувати на виплати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Лютого 2023, 17:00
Компенсація за зруйноване житло
Фото: Pexels

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