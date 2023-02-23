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Компенсация за разрушенное жилье: что означает новый закон и кто может рассчитывать на выплаты

Виктория Мельник, редактор сайта 23 февраля 2023, 17:00
Компенсация за зруйноване житло

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