Компенсация за разрушенное жилье: что означает новый закон и кто может рассчитывать на выплаты

Из-за российской террористической войны миллионы украинцев потеряли жилье. Кто-то имел возможность покинуть дом, но многие вынуждены жить в обстрелянных зданиях, куда задувает холодный февральский ветер.
Государство от 24 февраля 2022 всячески помогало гражданам, и 23 февраля 2023 на пленарном заседании ВР депутаты приняли закон о компенсации за поврежденное или потерянное жилье.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, этот очень спорный закон, однако у него есть свои преимущества.
Парламент поддержал в целом закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства, — пишет он.
Парламент поддержал в целом закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства, — пишет он.
Закон о компенсации за разрушенное или поврежденное жилье во время войны имеет однозначное преимущество для людей. Однако есть несколько условий, по которым такая компенсация оплачивается.
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Как подать заявку на возмещение за потерянное или поврежденное имущество, мы объясняли в нашем другом материале. Это можно быстро сделать через Дію.
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