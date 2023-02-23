Компенсация за разрушенное жилье: что означает новый закон и кто может рассчитывать на выплаты

Из-за российской террористической войны миллионы украинцев потеряли жилье. Кто-то имел возможность покинуть дом, но многие вынуждены жить в обстрелянных зданиях, куда задувает холодный февральский ветер.

Государство от 24 февраля 2022 всячески помогало гражданам, и 23 февраля 2023 на пленарном заседании ВР депутаты приняли закон о компенсации за поврежденное или потерянное жилье.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, этот очень спорный закон, однако у него есть свои преимущества.

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Парламент поддержал в целом закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства, — пишет он.

Закон о компенсации за разрушенное или поврежденное жилье во время войны имеет однозначное преимущество для людей. Однако есть несколько условий, по которым такая компенсация оплачивается.

Компенсация за разрушенное жилье: кто получит

Компенсации будут предоставляться исключительно за поврежденное имущество с 24 февраля 2022 года. Действует в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится (находился). Закон не будет распространяться на объекты, находившиеся на дату введения военного положения на временно оккупированной территории. Компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения, дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции. Право на компенсацию получат физические лица — граждане Украины, являющиеся владельцами. Не могут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники. За поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно — для таких случаев предлагается исключительно восстановление путем строительных работ и/или предоставления строительных материалов для них.

Собственники уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат — документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе построенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы. У владельцев частных домов будет выбор — получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которая будут перечислена на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства. Предельный размер компенсации — и денежной, и в виде жилищного сертификата — отсутствует, как и ограничение места, типа и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано посредством сертификата. Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение пяти лет, кроме наследования, запрещено. Если цена жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученная часть компенсации будет уплачена получателю только с денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков. Срок подачи заявления о компенсации за уничтоженное жилищное имущество увеличен до второго чтения — его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения. К заявлению необходимо будет предоставить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости, и при наличии материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения. Рассматривать заявления, и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Как будут возмещать средства за уничтоженное или поврежденное имущество

из средств государственного и местных бюджетов;

из средств международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов;

международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь;

репарации или другие взыскания из Российской Федерации;

другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданные с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.

Как подать заявку на возмещение за потерянное или поврежденное имущество, мы объясняли в нашем другом материале. Это можно быстро сделать через Дію.

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