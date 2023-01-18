Сертификаты компенсации и рыночная модель возмещения за жилье — интервью Александра Кубракова

Каждый день российские обстрелы вглубь нашего тыла оставляли и продолжают оставлять украинцев без домов. Особенно остро этот вопрос возникает сейчас, в разгар зимних холодов, морозов и осадков. Как быть украинцам и что делать, если твой дом разрушила война?

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телемарафона Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку о работе над компенсацией государством ущерба за разрушенное жилье из-за военных действий.

По словам Кубракова, возмещение средств за разрушенное жилье будет происходить постепенно. Уже есть принципиальное решение относительно того, как, где, когда и кому будут предоставлены такие возмещения, а правительство еще до 1 января приняло соответствующий закон.

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— С 24 февраля властям было важно, чтобы украинцы фиксировали повреждения или разрушения своих домов через портал Дія. В общей сложности мы получили более 350 тысяч таких заявок — это только те, которые были поданы через Дію.

В приоритете для нас стоят люди, которые потеряли жилье вообще или их дом, квартира не подлежат восстановлению.

— Как будет возмещаться полностью разрушенное имущество?

— Таким людям будет предоставлена денежная компенсация. Тем, кто не зарегистрировал в Дії повреждение своей квартиры или сам не зарегистрирован в приложении, с такими заявлениями следует обращаться в ЦНАПы.

После того как человек оставил заявку на возмещение, соответствующая комиссия прибудет на место, оценит разрушения и посчитает, сколько государство сможет вернуть гражданам.

Данная система максимально гибкая: государство только выделяет средства, а человек сам выбирает, хочет ли он отстроиться на старом мест или хочет переехать в новую квартиру. Также важно, что человек может добавить свои средства или забрать себе разницу. Государство напрямую перечисляет средства застройщику.

То есть мы не рискуем живыми деньгами, но человек получает все необходимое, — подчеркивает Александр Кубраков.

Также важной деталью является то, что правительство будет руководствоваться ценами на недвижимость, которые были по состоянию на начало войны.

— А как насчет компенсации за частично разрушенное жилье?

— В прошлом году ОГА пытались самостоятельно со своих бюджетов перекрыть эти финансовые расходы. Либо за их счет отстраивали и заделывали такие дома, либо эти деньги просто возмещали хозяевам.

Сейчас государство прорабатывает вовлеченность западных партнеров в восстановление Украины. Такая помощь будет осуществляться через программы поддержки точечно тем людям, которым это необходимо.

Надеюсь, что такой механизм мы наработаем в ближайшие сроки.

— Сертификаты компенсации — что это такое?

— Это соответствующий сертификат на покупку дома или квартиры на средства государства. Мы не привязывались к определенному месту. То есть если человек из Харьковской области — он может приобрести жилье в любом регионе страны.

Одной из проблем может стать перенаселение Киева и западных регионов, тогда как восток страны может остаться пустым.

— Киев всегда был центром тяготения. Но мы не говорим о сотнях тысяч таких ситуаций — к счастью, их меньше. Мы делаем все, чтобы на освобожденных и более-менее спокойных территориях восстанавливались предприятия и начинала работать экономика.

— Откуда Украина берет средства на восстановление?

По словам вице-премьера, деньги Украина может брать из грантов или пользоваться помощью западных партнеров.

— В целом это финансируется мировым банком, но мы должны понимать: это несколько стран предоставили свои грантовые средства для нашего восстановления.

Несмотря на выступления руководителей городов о новом законе о строительстве, Александр Кубраков заверил, что подобные новации все-таки войдут в действие. А вот что стоит изменить в нашем градостроительстве, мы разбирались в нашем другом материале.

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