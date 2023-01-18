Интервью

Сертификаты компенсации и рыночная модель возмещения за жилье — интервью Александра Кубракова

Виктория Мельник, редактор сайта 18 января 2023, 18:00
Возмещение за разрушенное жилье
Фото: Pexels, Facebook

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