Как сажать батат: что нужно знать, чтобы получить хороший урожай

Батат, или сладкий картофель, уже давно перестал быть для наших краев экзотическим овощем. Его не только продают на полках почти любого супермаркета, но и самостоятельно выращивают на собственных огородных участках. Один из самых популярных украинских сортов — Винницкий розовый, менее сладкий, чем другие сорта.

Батат хоть и сравнивают с картофелем, однако эти два растения принадлежат к разным семьям. Привычный нам картофель – это семья пасленовых, а батат – это семья вьюнковых. Поэтому эти культуры имеют мало общего в посадке и выращивании, так что сегодня мы расскажем, как правильно сажать батат, чтобы получить хороший урожай.

Как сажать батат из клубня

Клубни, которые станут основой для нового урожая, лучше приобрести в магазинах для садоводов. Клубни из продуктовых магазинов могут не прорасти как следует, поскольку в первую очередь они предназначены для употребления в пищу.

Чтобы вырастить батат из клубня, следует придерживаться следующих шагов:

создай теплые и влажные условия, способствующие образованию побегов;

чтобы клубень начал прорастать, он должен быть освещен по шесть часов в сутки, а температура окружающей среды должна быть от 23°C до 27°C;

проращивать можно как в воде (для этого треть овоща должна быть под водой), так и в увлажненном субстрате (покрой треть клубня смесью торфа, компоста и песка);

если выращиваешь в субстрате, тогда предварительно продезинфицируй его фунгицидом;

когда клубень покроется побегами, нужно создать более прохладные условия для дальнейшего развития — уменьшить температуру до +20°С;

молодой побег можно срезать, когда он уже будет иметь шесть междоузлий, при этом на клубне можно оставить один междоузел для развития нового ростка;

далее перемести побег в тару с водой или в небольшой горшок с землей, где он будет отращивать корешки.

Как сажать батат из семян

Батат из семян почти не выращивают, поскольку многие сорта сладкого картофеля уже почти потеряли цветоспособность, и соответственно, способность к образованию семян. Среди тех сортов, которые еще образуют семена, это американский Гарнет, или Диана.

Семена батата нужно проращивать на влажной салфетке, а после этого уже сеять.

Когда высаживать батат в открытый грунт

Черенки батата с развитой корневой системой высаживают в открытый грунт уже после весенних заморозков, поскольку это растение боится холодов. Лучший период – это с 20-х чисел мая и до первых чисел лета. Точные сроки для каждого региона индивидуальны.

Высаживать черенки нужно в 15 см лунки, вонзая междоузлия растения на несколько сантиметров. Ямки должны быть на расстоянии минимум 30 см друг от друга, расстояние между рядами – не менее 70 см.

Перед высадкой растения, следует подготовить почву — за несколько месяцев внести перегной, а за семь дней дозировано подкормить аммиачной селитрой.

Этот овощ должен расти на слабокислой или близкой к нейтральной почве. Категорически не подходят этой культуре солончаки и тяжелая глина.

Ранее мы рассказывали, как подготовить картошку к хранению.

Источник: Світ рослин

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!