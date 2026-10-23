Стиль жизни

Фикус Лирата: уход за комнатным растением, который приумножит красоту и долголетие

Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 октября 2026, 17:00 3 мин.
Фикус Лирата: уход
Фото Pexels

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