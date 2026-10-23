Фикус Лирата: уход за комнатным растением, который приумножит красоту и долголетие

Фикус — популярное комнатное растение, о котором слышали даже те, кто не является поклонником флоры. Но видов этого растения несколько, среди них — фикус лирообразный, уход за которым требует определенных знаний. Нужно понимать тонкости полива, пересадки и что он любит.

Поэтому мы расскажем, что за растение фикус Лирата, какой правильный уход за ним и каких наиболее распространенных ошибок допускаются владельцы этого вазона.

Фикус Лирата: правильный уход за комнатным растением

Растение происходит из тропических лесов Африки с теплыми и влажными условиями. Поэтому обеспечить похожие условия в своем доме сложно. Но фикус довольно крепкое и здоровое растение, которое может жить в неидеальной среде в течение длительного времени.

Главное условие для него — быть как можно ближе к свету. Каждые несколько дней фикус нужно поворачивать, чтобы его другая сторона была устремлена к солнцу. Конечно, поставить вазон лучше в комнате с солнечной стороной.

Листья фикуса нужно очищать от пыли каждые 1-2 недели, чтобы больше солнечного света попало на листья для фотосинтеза. Пожелтевшие или поврежденные листики нужно обрезать, ведь никакой пользы растению они больше не принесут, зато потребляют лишние ресурсы.

Также можно обрезать верхушку стебля, чтобы фикус рос гуще.

Что касается света, то здесь есть свои нюансы. Чтобы выглядеть хорошо, фикусу необходим яркий свет. Но прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги у листьев, особенно если на улице сильная жара.

Но нельзя, чтобы растение было в тени или с минимальным количеством освещения. Так она не сможет быстро и пышно расти.

Фикус Лирата любит умеренное количество влаги, поэтому полив должен происходить не чаще нескольких раз в неделю. С весны до осени нужно поливать растение тогда, когда 2 см верхнего слоя почвы становятся сухими.

Но следует смотреть на освещение и температурные условия. При ярком освещении и высокой температуре можно поливать чаще, а в других случаях лучше не переусердствовать.

При недостаточном количестве воды листья растения начнут увядать, стану поникшими и потеряют зеленый цвет. Если фикусу слишком много воды, то листья покроются коричневыми пятнами, может появиться корневая гниль.

Пересадка фикуса лировидного

Фикус Лирата можно высаживать в другие горшки, а пересадка выполняется по некоторым правилам. Надо выбрать крепкий контейнер, который минимум на 5 см больше диаметра предыдущего.

Затем необходимо осторожно вынуть растение из горшка, приподнять, придерживая за основание, и переместить в новый контейнер с горшечной смесью.

Когда растение созреет, то, скорее всего, будет слишком большим для пересадки. Тогда лучше снимать 5-8 см верхнего слоя земли каждую весну и заменять ее свежей.

Отдавай предпочтение прочным керамическим горшкам вместо пластиковых. Ведь фикус может вырасти до больших размеров, а тонкий горшок может не выдержать и лопнуть.

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