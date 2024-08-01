Фикус Бенджамина — уход за растением, который продолжит его здоровье и красоту

Фикус Бенджамина — вазон, который часто встречается в домах, ведь он не слишком капризный и требовательный, поэтому ухаживать за ним легко. А как именно нужно ухаживать за фикусом Бенджамина, чтобы растение оставалось здоровым — читай в материале.

Фикус Бенджамина — уход за растением в домашних условиях

Главное условие долгой жизни фикуса — это достаточное освещение. Но не стоит выбирать южную сторону, ведь растение не любит и жары. Восточная или западная часть дома — лучший вариант.

Фикус Бенджамина любит уход с комнатными температурами в помещении круглогодично. То есть, снижать температуру или наоборот повышать ее не нужно.

Более того, температура ниже +16 градусов может быть для него критичной. При высоких температурах снизить нагрузку на растение можно регулярным опрыскиванием теплой (выше комнатной температуры) водой.

Но не стоит поливать фикус Бенджамина слишком часто. Он не любит чрезмерного переувлажнения.

Чтобы убедиться, что растению действительно нужна влага, можно попробовать пальцами землю. Если на глубине пяти миллиметров земля сухая, можно полить растение. Но если она еще влажная, то лучше подождать несколько дней.

Уход за фикусом Бенджамина требует регулярного удобрения. Делать это лучше весной и летом два раза в месяц, а осенью и зимой — один раз в полтора месяца.

Для более быстрой адаптации дома, сразу после покупки фикус нужно опрыскивать не менее двух раз в день.

Растение нужно регулярно обрезать весной. При обрезке нужно оставлять как минимум 2-3 листа на побеге, но лучше больше.

Пересаживать фикус Бенджамина каждый год не нужно, достаточно заменить весной верхний слой почвы. Но когда корни начинают выглядывать из-под дренажных отверстий горшка, это говорит о необходимости пересадки.

Для пересадки фикуса нужно выбрать горшок примерно на 2-3 см больше, чем предыдущий. Субстрат можно выбрать как универсальный, так и специальный для фикусов. В универсальный лучше добавить вермикулит, сфагнум или перлит.

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