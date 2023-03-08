Как ухаживать за цикламеном после покупки: важные правила

Часто на следующий день после покупки цикламена он опускает цветы и листья. Однако в отчаяние впадать не нужно, ведь для растения это — вполне естественное поведение.

Как ухаживать за цикламеном в домашних условиях — читай в материале.

Как ухаживать за цикламеном сразу после покупки

Флорист Мария Шевчук-Волынец отмечает, что растению нужно сперва привыкнуть к новой среде. В свою очередь, ты должен(-на) создать вазону те условия, в которых ему будет комфортно.

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Растение должно стоять в светлом и прохладном месте. Субстрат не должен быть сухим. Если влаги недостаточно, полей растение. Это лучше делать в поддоне.

В таком случае растение получит ровно столько влаги, сколько ему нужно. Также нужно повысить влажность воздуха.

Не подпитывай цикламен месяц после покупки, потому что их продают хорошо подпитанными.

Важно, что вазону нужен свет, но без прямых солнечных лучей, ведь цикламен лучше всего растет под деревьями.

Цикламен: какой должна быть вода для растения

Эксперт отмечает, что вода обязательно должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры. В период цветения поливать растение нужно обильно, чтобы вода не застаивалась. В период покоя полив нужно значительно уменьшить, но поливать так, чтобы почва не пересыхала.

Поливать цикламен лучше под корень, вода не должна попадать на верхнюю часть клубня и побеги. Таким образом растение может сгнить.

Растение также нельзя опрыскивать. Если в помещении жарко, необходимо увеличить влажность воздуха. Это поможет вазону справиться с жарой.

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Температура воздуха для цикламена

Из-за того, что растения любят прохладу, необходимая температура для нормальной жизни +14-16 C. Важно, что летом температура не должна превышать +25C.

В холодное время года горшки с цикламенами нужно располагать подальше от отопления и других источников тепла. Цикламены не любят сквозняков, но помещение должно время от времени хорошо проветриваться.

Как подкармливать цикламен и когда пересаживать

Подкармливают вазон два раза в месяц, используя комплексные удобрения для цветущих растений. В период покоя цикламен не подкармливают.

Кроме этого, летом растение следует пересадить. Горшок не должен быть слишком большим, но в нем должен быть дренаж. Для пересадки используй стерильный грунт.

Пересаживай растение осторожно, чтобы не повредить корни. Обычно растение пересаживают способом перевалки с комом земли. В прохладном месте умеренно поливай вазон и подкармливай растение.

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