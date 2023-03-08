Як доглядати за цикламеном після купівлі: важливі правила

Часто на наступний день після купівлі цикламена, він опускає квіти й листя. Однак у відчай впадати не потрібно, адже для рослини це — цілком природна поведінка.

Як доглядати за цикламеном в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як доглядати за цикламеном одразу після купівлі

Флорист Марія Шевчук-Волинець зазначає, що рослині потрібно спершу звикнути до нового середовища. Своєю чергою, ти повинен(-на) створити вазону ті умови, в яких йому буде комфортно.

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Рослина має стояти у світлому та прохолодному місці. Субстрат не повинен бути сухим.

Якщо вологи недостатньо, полий рослину. Це краще робити у піддон. У такому разі рослина отримає рівно стільки вологи, скільки їй потрібно. Також необхідно збільшити вологість повітря.

Не підживляй цикламен місяць після покупки, бо їх продають добре підживленими.

Важливо, що вазону потрібне світло, але без прямих сонячних променів, адже цикламен найкраще росте під деревами.

Цикламен: якою повинна бути вода для рослини

Експертка зазначає, що вода обов’язково повинна бути м’якою, відстояною, кімнатної температури. У період цвітіння поливати рослину треба рясно, щоб вода не застоювалась.

У період спокою полив потрібно значно зменшити, але поливати так, щоб ґрунт не пересихав.

Поливати цикламен краще під корінь, адже вода не повинна потрапляти на верхню частину бульби та на пагони. Таким чином рослина може згнити.

Рослину також не можна обприскувати. Якщо в приміщенні спекотно, потрібно збільшити вологість повітря. Це допоможе вазону впоратися зі спекою.

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Температура повітря для цикламена

Через те, що рослини люблять прохолоду, необхідна температура для нормального життя — +14-16C. Важливо, що влітку температура не повинна перевищувати +25C.

У холодну пору року горщики з цикламенами треба розташовувати подалі від опалення та інших джерел тепла. Цикламени не люблять протягів, але приміщення має час від часу добре провітрюватися.

Як підживляти цикламен і коли пересаджувати

Підживлюють вазон два рази на місяць, використовуючи комплексні добрива для квітучих рослин. У період спокою цикламен не підживлюють.

Крім цього, влітку рослину слід пересадити. Горщик не повинен бути надто великим, але в ньому повинен бути дренаж.

Для пересадки використовуй стерильний ґрунт. Пересаджуй рослину обережно, щоб не пошкодити коріння. Зазвичай рослину пересаджують способом перевалки із грудкою землі. У прохолодному місці помірно поливай вазон та підживлюй рослину.

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