Копав під терасу, а знайшов скарб вікінгів: у Данії зробили сенсаційну знахідку

У Данії звичайні роботи на подвір’ї обернулися археологічною сенсацією. Чоловік, який облаштовував терасу біля свого будинку в містечку Ребільд неподалік Ольборга, натрапив на скарб часів вікінгів. Загальна вага знайденого срібла становить 18,5 кілограма.

Як пише NOS, скарб пролежав у землі близько тисячі років. Його заховали у глиняній посудині, а частина знахідок згодом опинилася в ґрунті навколо неї.

Що було у скарбі

Власник будинку спочатку не зрозумів, що саме знайшов. Під час підготовки місця для тераси він прибирав траву, каміння та гравій, і тоді випадково натрапив на металеві предмети й уламки кераміки. Спершу чоловік припустив, що це може бути старий металобрухт.

Однак під час подальших розкопок один за одним почали з’являтися срібні предмети. Загалом вдалося знайти близько 700 виробів та їхніх фрагментів. Приблизно 320 предметів загальною вагою 6,4 кілограма залишалися всередині глиняної посудини. Решта була розсипана в землі поруч.

Серед знахідок археологи виявили срібні злитки, браслети, монети та їхні фрагменти. Відомо про 47 цілих монет.

Особливу цінність для дослідників становлять арабські дирхами та англосаксонські пенні, викарбувані за часів короля Едварда Старшого, який правив Англією з 899 до 924 року. Саме монети допомогли приблизніше визначити час, коли скарб потрапив у землю.

Також серед предметів є невеликий кулон у формі молота Тора. Окрему групу становить так зване хаксільвер — срібні прикраси та інші вироби, які навмисно ламали або розрубували на частини. У часи вікінгів такі шматки срібла могли використовувати як своєрідний платіжний засіб.

Археолог Торбен Сарау з музеїв Північної Ютландії назвав знахідку надзвичайно важливою для вивчення епохи вікінгів. За його словами, вона не лише вражає своїми масштабами, а й показує, яку роль срібло відігравало як форма багатства та засіб розрахунку.

Наявність монет із різних регіонів також свідчить про широкі торговельні зв’язки вікінгів. Знайдені арабські та англосаксонські монети опинилися на території сучасної Данії завдяки тогочасним торговельним маршрутам.

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Чому скарб закопали

Точно встановити причину, через яку срібло опинилося під землею, археологи поки не можуть. Місце знахідки розташоване в уже забудованій території, тому провести там масштабні розкопки неможливо.

Дослідники припускають, що неподалік у минулому могла існувати поселення або проходити важливий шлях. Водночас не виключено, що власник навмисно сховав цінності в більш віддаленому місці.

Район Ребільда вже відомий археологам завдяки знахідкам часів вікінгів. У 1971 році там виявили близько 4 кілограмів срібла, яке отримало назву скарб Ребільда. А лише два місяці тому неподалік, у районі Рольда, археологи знайшли шість добре збережених золотих браслетів того ж періоду.

Нова знахідка стала найбільшим срібним скарбом епохи вікінгів, який коли-небудь знаходили в Данії.

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