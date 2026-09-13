Стиль життя

Копав під терасу, а знайшов скарб вікінгів: у Данії зробили сенсаційну знахідку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Вересня 2026, 09:00 3 хв.
Тисячу років пролежав у глиняній посудині: у Данії знайшли скарб вікінгів
Фото Pexels

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