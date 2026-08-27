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Катастрофічна повінь у Непалі: 55 українців вважаються зниклими безвісти

Марина Слизовська 27 Серпня 2026, 12:00 2 хв.
повінь в непалі
Причина повені в Непалі — масштабний обвал льодовиків Фото Getty Images

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