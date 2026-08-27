Катастрофічна повінь у Непалі: 55 українців вважаються зниклими безвісти

Унаслідок масштабної повені на кордоні Непалу і Тибету зниклими безвісти вважаються 55 українців. Інформації щодо загиблих чи постраждалих українців наразі немає.

Про це повідомила журналістам пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) України, передає Укрінформ.

Повінь у Непалі: що відомо про зниклих українців

— За повідомленнями місцевих влад, загалом внаслідок масштабних раптових повеней та зсувів ґрунту зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 – місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже тридцяти країн. Серед них – 55 громадян України. Це дві туристичні групи 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи, — йдеться у повідомленні відомства.

Українські посольства зараз на зв’язку із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть допомогти знайти українців. На місці також залучений почесний консул України в Непалі.

У відомстві також повідомили про те, що на гарячу лінію МЗС надійшли вісім звернень від родичів щодо втрати зв’язку з українцями зі згаданого списку.

Повінь у Непалі: скільки зниклих безвісти та загиблих

За даними місцевої влади, станом на ранок 27 серпня зникли безвісти понад 1100 людей, зокрема майже 800 іноземців.

За попередніми даними, серед зниклих безвісти — туристи із понад двох десятків країн: 177 були з Індії, 63 — зі США, 34 — з Австралії, 33 — з Великої Британії, 25 — з Канади, передає видання The Guardian.

Наразі офіційна кількість загиблих — 165 людей, але пошукова операція триває, тож місцева поліція очікує на збільшення кількості жертв у регіоні.

Рятувальники використовують гелікоптери для пошуку постраждалих та доставляють необхідну допомогу тисячам людей, які опинилися в ізоляції після масштабної повені.

За даними геологічної служби США, масштабний обвал льодовиків спричинив катастрофічні раптові повені в Непалі та Тибеті у середу, 26 серпня.

Також повідомлялося про те, що найбільше постраждали розташовані біля річок населені пункти. Було затоплено ринкові площі, житлові квартали, завдано серйозної шкоди об’єктам гідроенергетики, зруйновано мости та дороги.

Раніше ми повідомляли про те, що у Венесуелі сталися два потужні землетруси магнітудою 7,5.

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